立陶宛交通部政次訪台5天　雙方擬建立「台、立直飛航線」

▲立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅率團訪台。（圖／外交部提供）

記者李宜秦／台北報導

立陶宛與台灣關係良好，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅女士(Ms. Agne Vaiciukeviciute )率該國政府官員及相關電動車輛產業代表等共11人於7日至11日訪台，由我國駐立陶宛黃大使鈞耀陪同，今日拜會交通部，討論雙方港口合作、航班直飛、電動車合作等交通議題。

立陶宛前在國內面對疫情初期，即率先捐助我國Covid-19疫苗，去年我國已在當地以「台灣」的名義設立辦事處，今年9月立國也將在台灣設立辦事處。

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交通部說明，立方本次拜會之目的，第一，立國港口尋求合作機會：包括港區開發、風電設備製造及海運合作，第二，盼與本部及華航探討建立台灣及立陶宛之間航空客貨運直航或中停轉運之可能性，第三，推動台灣與立陶宛電動車合作，包含5G及通訊合作，智慧運輸解決方案、無人駕駛車輛等。

交通部表示，歡迎立國交通及通訊部政務次長等一行人來訪，對雙方交通專業交流樂觀其成，並將奠定未來合作基礎。立方預計於8月11日離台，當日交通部將會由祁常務次長文中代表於圓山飯店設宴款待立國一行人為其餞行，未來雙方相關交通課題將持續交流發展。