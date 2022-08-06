立陶宛議長：願率「歐盟同僚」訪台　民主往來不應被恫嚇

▲立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）。（圖／翻攝自Facebook／liberalai）



文／中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

美國眾議院議長裴洛西近日不畏北京壓力訪問台灣，立陶宛國會議長希米利特今天說，這對民主世界是重要訊號，有助各國發展與台灣的關係。她並透露，有意與其他歐盟國家議長討論一同訪台。

希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）今天對立陶宛通訊社（ELTA）作上述表示。裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率國會代表團訪台，希米利特2日推文表示，裴洛西的歷史性訪台行吸引全世界民主政體關注、感動人心。她透露，近期有意在與其他歐盟國家國會議長會面時，討論一同訪台的可能性，「這將是重要一步」。她強調，沒有人可以恫嚇或妨礙民主社會彼此往來。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供）

立法院長游錫堃7月21至23日率團訪問立陶宛，期間與希米利特會晤，並邀請她出席預定9月舉行的駐台經貿代表處開幕儀式。

立陶宛國會外交委員會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）透露，屆時不排除將有部長級官員赴台出席開幕儀式。她強調，除了經貿關係，立陶宛有必要與台灣發展政治層面的合作，這包括高階官員訪台。

值得注意的是，至少在裴洛西3日展開正式訪問行程前，立陶宛是唯一有部長級以上官員對裴洛西訪台明確表達歡迎的歐洲國家。外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）2日推文表示，裴洛西把通往台灣的大門敞開許多，他相信其他捍衛自由與民主的人士很快就會走過這道大門。

中國駐立陶宛代辦處4日批評藍斯柏吉斯等立陶宛政要的「錯誤言論」進一步傷害中立雙邊關係；操弄意識形態和東西方陣營對立只會引發衝突對抗，縱容「台獨分裂」行徑只會加劇台海緊張局勢。

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。（圖／路透）

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）首席安全事務顧問布德里斯（Gitanas Nausėda）3日接受立陶宛國家廣播電視（LRT）採訪時說，裴洛西訪台行彰顯美國政策的一貫性，也就是不可任憑他國威嚇改變一國的政治決策。作為美國盟友，這一點對立陶宛而言很重要。不過，他也提到，各國不應因為台灣周邊情勢升高就分散對俄烏戰爭的注意力。對立陶宛而言，俄烏戰爭是更迫在眉睫的事；在世界其他地方出現恐一觸即發的又一個衝突熱點，對立陶宛不利。

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