　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛議長：願率「歐盟同僚」訪台　民主往來不應被恫嚇

▲▼立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）。（圖／翻攝自Facebook／liberalai）

▲立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）。（圖／翻攝自Facebook／liberalai）

文／中央社記者陳韻聿倫敦5日專電

美國眾議院議長裴洛西近日不畏北京壓力訪問台灣，立陶宛國會議長希米利特今天說，這對民主世界是重要訊號，有助各國發展與台灣的關係。她並透露，有意與其他歐盟國家議長討論一同訪台。

希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）今天對立陶宛通訊社（ELTA）作上述表示。裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率國會代表團訪台，希米利特2日推文表示，裴洛西的歷史性訪台行吸引全世界民主政體關注、感動人心。她透露，近期有意在與其他歐盟國家國會議長會面時，討論一同訪台的可能性，「這將是重要一步」。她強調，沒有人可以恫嚇或妨礙民主社會彼此往來。

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供）

立法院長游錫堃7月21至23日率團訪問立陶宛，期間與希米利特會晤，並邀請她出席預定9月舉行的駐台經貿代表處開幕儀式。

立陶宛國會外交委員會主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）透露，屆時不排除將有部長級官員赴台出席開幕儀式。她強調，除了經貿關係，立陶宛有必要與台灣發展政治層面的合作，這包括高階官員訪台。

值得注意的是，至少在裴洛西3日展開正式訪問行程前，立陶宛是唯一有部長級以上官員對裴洛西訪台明確表達歡迎的歐洲國家。外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）2日推文表示，裴洛西把通往台灣的大門敞開許多，他相信其他捍衛自由與民主的人士很快就會走過這道大門。

中國駐立陶宛代辦處4日批評藍斯柏吉斯等立陶宛政要的「錯誤言論」進一步傷害中立雙邊關係；操弄意識形態和東西方陣營對立只會引發衝突對抗，縱容「台獨分裂」行徑只會加劇台海緊張局勢。

▲▼ 立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。（圖／路透）

▲立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）。（圖／路透）

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）首席安全事務顧問布德里斯（Gitanas Nausėda）3日接受立陶宛國家廣播電視（LRT）採訪時說，裴洛西訪台行彰顯美國政策的一貫性，也就是不可任憑他國威嚇改變一國的政治決策。作為美國盟友，這一點對立陶宛而言很重要。不過，他也提到，各國不應因為台灣周邊情勢升高就分散對俄烏戰爭的注意力。對立陶宛而言，俄烏戰爭是更迫在眉睫的事；在世界其他地方出現恐一觸即發的又一個衝突熱點，對立陶宛不利。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
「活火山」龜山島7月頻繁地震崩塌是警訊？ 　氣象局解答
只有今天！　超商「美式、拿鐵買6送6」
米糕小開偷吃人妻　黑歷史起底！表特板女神也受害
最新畫面！東引「夜間火砲射擊」疑釀火燒山　子彈交織綿密火網
唐玲癌末求生慾強「很多人卻在幫我想死」　親曝後事3交代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」

立陶宛議長：願率「歐盟同僚」訪台　民主往來不應被恫嚇

日本2023年國防預算達5.5兆日圓　創新歷史高！

以色列空襲加薩　釀聖戰組織指揮官在內逾15人喪生

日經：蘋果要求供應商　台零件輸中須標示「中國台灣」

火車翻覆變景點　湊熱鬧男為自拍被高壓電燒死！駭人影片曝

共軍圍台軍演　英專家列「攻台2劇本」：難以想像的血腥畫面

中國祭8反制！　白宮批不負責任懲罰全世界

美股分歧！擔心聯準會擴大緊縮貨幣　道瓊漲76點、科技類股反跌

賓士女飆車闖紅燈撞成火球！慘釀5屍6命悲劇　驚悚影片曝光

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

陳芳語參加婚禮不知要「包禮金」　下秒尷尬...傻眼：是要付門票嗎

日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」

立陶宛議長：願率「歐盟同僚」訪台　民主往來不應被恫嚇

日本2023年國防預算達5.5兆日圓　創新歷史高！

以色列空襲加薩　釀聖戰組織指揮官在內逾15人喪生

日經：蘋果要求供應商　台零件輸中須標示「中國台灣」

火車翻覆變景點　湊熱鬧男為自拍被高壓電燒死！駭人影片曝

共軍圍台軍演　英專家列「攻台2劇本」：難以想像的血腥畫面

中國祭8反制！　白宮批不負責任懲罰全世界

美股分歧！擔心聯準會擴大緊縮貨幣　道瓊漲76點、科技類股反跌

賓士女飆車闖紅燈撞成火球！慘釀5屍6命悲劇　驚悚影片曝光

鐵窗牌月餅也挺不住！受原物料價影響　五星級蛋黃酥1顆漲10元　　

「立秋」節氣4生肖財運旺　屬雞表現亮眼，名氣大增

無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」　被撞誰負責？警方說話了

銀赫喪父「缺席菲律賓演唱會」　SJ深夜發悲痛公告…網憶節目身影

工、漁會行政補助「每人每月增至14元」　勞部：年增5000萬支出

陳思羽、馮翊新五局惜敗日本張本兄妹　收穫WTT挑戰賽亞軍

日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」

郎美囡／不動產高票房主因消失　六都房價續漲有難度

金援全斷光！毒販擁雙槍卻沒錢　逃亡4天「凍未條」主動投案

暑假機車考照擠爆　監理站8／8起增預約名額1成↑「再開假日門市」

丟丟妹突提蕭亞軒..柯震東：她很棒　侯彥西茫爆「想脫褲比大小」大失控XD

國際熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

英專家看「共軍圍台軍演」列攻台2劇本：難以想像的血腥畫面

日經：蘋果要求供應商　台零件輸中須標示「中國台灣」

王毅：美國不要輕舉妄動

韓外長：不接受武力改變台海現狀

白宮批中國切斷對話不負責任　懲罰全世界

中國取消與美軍交流後　王毅：美國不要輕舉妄動

男被飛踢遭巴士「吞沒」　結局更驚

賓士女飆車闖紅燈撞成火球！慘釀5屍6命悲劇

晶片法案加裴洛西　美中走向新冷戰

澤倫斯基提到台灣：全球安全架構不管用

BBC記者：東京也捲入兩岸衝突

尹錫悅民調暴跌剩24%　比朴槿惠還慘

更多熱門

相關新聞

「南非小舞王」爆紅　最愛吃水餃

「南非小舞王」爆紅　最愛吃水餃

U12世界盃南非詮釋快樂打棒球，小捕手凱爾・格里本諾（Kyle Griebenow）不管大比分落後，都在場上忘情跳舞，讓台灣球迷相當喜愛，在網路瘋傳爆紅。

對美國搶勝才能爭冠　投手要小心

對美國搶勝才能爭冠　投手要小心

裴洛西繞路訪台！路透：美國怕中國秀肌肉

裴洛西繞路訪台！路透：美國怕中國秀肌肉

蔡政府兩岸政策　台海將永無寧日

蔡政府兩岸政策　台海將永無寧日

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

飛彈半路沒火「墜落台灣怎辦？」答案曝光

關鍵字：

立陶宛台灣歐盟

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

突收網購通知「台灣全部停發」真相曝光

王心凌《乘風破浪》翻紅奪總冠軍　深夜曝心聲

英專家看「共軍圍台軍演」列攻台2劇本：難以想像的血腥畫面

更多

最夯影音

更多
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表
孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面