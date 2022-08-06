立陶宛國會議長願率歐盟同僚訪台　游錫堃發文歡迎期待

▲游錫堃發文歡迎立陶宛議長訪台。（圖／翻攝自游錫堃推特）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西近日不畏北京壓力訪問台灣，立陶宛國會議長希米利特6日表示，這對民主世界是重要訊號，有助各國發展與台灣的關係，並透露有意與其他歐盟國家議長討論一同訪台。對此，立法院長游錫堃回應，竭誠歡迎她，並談及近日訪問歐洲時，希米利特議長設宴款待的過程。

游錫堃今天發文表示，竭誠的歡迎立陶宛希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）議長考慮訪台，看到立陶宛國會議長希米利特接受媒體訪問表示，有意在近期跟其他歐盟國家議長會面時，討論一同訪台，感到很高興。

游錫堃表示，猶記之前雖然已經透過管道邀請希米利特議長來訪，但真正當面邀請是在半個月前的7月21日，當天，「立法院跨黨派國會外交訪問團」因班機延誤，影響了希米利特議長設宴招待訪團的時間，如此國會外交大事延誤雖非個人引起，但心中仍難免忐忑，但是到達目的地時，他就放心了。

游錫堃指出，只見美麗大方、笑容燦爛的希米利特議長已經在餐廳門口親切歡迎，她不但熱情地跟訪團成員握手寒暄，也一起接受媒體公開採訪。當晚，雙方有一個非常愉快的晚餐。感謝立陶宛對於遭受強權霸凌的台灣感同身受，也熱烈期待希米利特議長早日率團訪台。