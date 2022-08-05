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外送員違規1年破5萬件！闖紅燈上榜　審計部籲研議機車基本運價

記者黃翊婷／綜合報導

許多民眾逐漸習慣使用外送服務，但審計部近日公開中央政府總決算審核報告，內容指出，去年外送員交通違規案件總計高達5萬1703件，其中以闖紅燈、爭道行駛、超速最多，因此向交通部提出3點建議，包含研議訂定機車運送貨物基本運價的可行性。

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲審計部發現去年外送員發生交通事故及違規的事件，都比前年還多。（示意圖／記者周宸亘攝）

審計部在報告中提到，外送員闖紅燈、超速等交通重大違規及事故件數逐年增加，依據公路總局提供國內6家食品外送服務貨運業者今年1月底登錄的資料顯示，全台共有15萬5986名外送員，與內政部警政署道路交通事故資料及該局交通違規資料進行比對，發現去年外送員涉入的交通事故有1萬1799件，比前年增加2460件。

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而在交通違規案件方面，去年外送員交通違規案件共有5萬1703件，比前年增加1982件，其中闖紅燈、爭道行駛、超速等3類高風險違規駕駛案件，就占了2萬106件。審計部表示，考量到外送員交通事故及違規件數雙雙增加的情況，希望交通部能進行督促並提出改進措施，強化外送員交通安全管理，以降低發生交通事故及違規的風險。

審計部向交通部提出的3點建議如下：

1、為避免業者單方面調降運送服務費，影響外送員報酬而發生超速搶快違規行為，增加交通安全風險，允宜研議訂定機車運送貨物基本運價之可行性。

2、外送平台業者提供外送員適足安全防護設備及強制外送員穿著高能見度服裝尚乏相關規定，允宜參考國外作法研議訂定，以提升行車安全。

3、外送員未具備有效駕照或其私有機車未依規定檢驗或檢驗不合格等仍違規提供外送服務，能否以貨運業者未善盡管理責任依公路法規定裁處，允宜儘速釐清，以利督促業者落實相關人車管理責任。

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