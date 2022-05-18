21世紀創新黑科技石墨烯　登上太空無極限

【企劃特輯】

什麼是科技？什麼是未來？從1969年阿姆斯壯踏上月球的那一刻開始，即標示著最進步的科技在太空，人類的未來也在太空，這是科學界早已公認的事實。根據外國媒體報導指出，NASA（美國國家航空暨太空總署）未來有意將石墨烯技術運用到太空上，這包括太空人所穿的太空衣其內裡貼身衣物的研發，而NASA太空衣一件平均造價高達100萬美元！

由兩大天后林美秀和吳淡如共同代言的「PP石墨烯二代塑崩褲」，推出後不僅爆紅還持續延燒話題，國內各大媒體爭相報導人氣居高不下，PP石墨烯二代塑崩褲的「進化」在哪裡？到底是怎麼辦到的？



▲兩大天后林美秀和吳淡如連續第2年代言「PP石墨烯塑崩褲」。【官網優惠組】

業者透露:耗費3000萬元研發經費 「DDT雙層扭旋堆疊核心技術」

創新「第二代石墨烯塑崩褲+」

PP石墨烯業者透露，自從推出第一代塑崩褲後，其品質和口碑事實上在國內已經遙遙領先業界，講到石墨烯，PP絕對是第一品牌，但為了追求超越自我，PP在開發第二代塑崩褲時耗費了3000萬元的研發經費，並採用造價8500萬元的德國進口機台，取得技術上的突破後，研究出「DDT雙層扭旋堆疊核心技術」(the dubbing of double-decker twisted) ，最終讓原本的2維蜂巢式石墨烯結構「進化」到立體3維編織法（HSG+），好處是石墨烯專有特性的傳導速度、吸濕排汗和遠紅外線釋放效率等都獲得大幅度的提升，對於女性下半身常出現的痠麻感、腫脹不適感都有很好的改善效果。

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▲第二代「PP石墨烯塑崩褲+」，從原本的2維蜂巢式石墨烯結構「進化」到立體3維編織法（HSG+）。https://chshop.work/BL2ew 【東森購物特惠組】



▲取得技術上的突破，石墨烯專有特性都獲得大幅度的提升。

突破科技密碼 五大部位「GPS定位精準拉提」

業者同時表示，另外也反應在一般肉眼可見的五大部位織法的差異，針對女性朋友最在乎的腰、腹、髖部、大腿及小腿等下半身5大痛點，更能做到「GPS定位精準拉提」，主動出擊降伏溢出來的贅肉，尤其在進行較激烈動作的時候，更可以看到「曲線定位」、「快速拉提」的效果，五大加強部位不容易脫滑走位，五大部位就是五種不一樣的織法。一般市面上的塑身褲能做到兩至三種編織法已經不容易，「PP石墨烯二代塑崩褲」一舉突破科技密碼創新未來，在市場上獲得一致的好評已經得到證明。



▲五大部位織法的差異突顯出作工上的精細和品質，絕非一般市售所能比擬。

「科技特殊織品面料」透氣舒爽 提升循環代謝力

至於「PP石墨烯二代塑崩褲」所使用最新科技的特殊織品面料，是最薄卻最堅硬的奈米材質，可以隨著溫度調節導熱率，在10度低溫時導熱率低，穿起來保暖蓄熱，反之，30度高溫時則啟動散熱功能，讓每天即使在高溫下工作久站的醫護人員穿上它也能夠透氣舒爽，更利用石墨烯釋放遠紅外線，能達到調理身體循環、減緩關節疼痛，舒緩長時工作的不適，也讓無法外出運動的居家隔離民眾，提升循環代謝力，達到有如運動的效果。



▲「PP石墨烯二代塑崩褲」推出後不僅爆紅還持續延燒話題不斷，得到眾多網紅的愛用和稱讚！



五種新科技「第二代石墨烯塑崩褲+」哪裡買?

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