北藝正式開幕！柯文哲哽咽感謝蔡炳坤　「如果他能來應該很高興⋯」

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤7月與台北市長柯文哲和台中市議會考察團餐敘時，因右腦出血性中風而倒下，送往聯合醫院仁愛院區動手術，至今仍在加護病房觀察中，已過將近1個月。台北表演藝術中心於7日正式開幕，柯文哲致詞時主動提及蔡炳坤，會後被問到有關蔡炳坤的問題，柯文哲哽咽地說，若蔡炳坤今天可以來，應該會很高興。

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席北藝開幕式。（圖／記者袁茵攝）

經歷10年來設計、施工，並3個月試營運和7月開幕季活動等，台北表演藝術中心終於在8月7日正式開幕，下午舉辦感恩日活動，感謝所有人員的付出努力。

北藝由董事長劉若瑀、執行長王孟超、建築師雷姆・庫哈斯、大衛・希艾萊特及工程代表參與，北市府則由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，主管工程方面的台北市副市長彭振聲因其他行程而無法出席，主管文化局的台北市副市長蔡炳坤則因還在加護病房昏迷當中，無法前來參與開幕式。

柯文哲於致詞時表示，今天是個感恩的日子，短短幾分鐘的開場影片，紀錄北藝從無到有、歷經千辛萬苦的過程，相信很多人看了應該會很感動，也相信這棟建築物未來會在國際上成為台北地標。

柯文哲提及，要感謝的人相當多，包括整個台北市政府團隊，台北市副市長蔡炳坤、彭振聲，文化局、捷運局、工務局等，「特別是蔡炳坤，他本來是負責台北市無圍牆博物館的營運，如何結合台北周邊商圈，是他（蔡炳坤）過去一年中很重要的工作。」相信蔡炳坤一直很期望今天的到來，卻因生病無法前來，「我要藉此機會謝謝蔡炳坤對北藝的貢獻與努力。」

柯文哲、黃珊珊等人會後接受媒體聯訪，關於致詞時特別提到蔡炳坤，是不是很想念對方？只見黃珊珊嘆了一口氣，而柯文哲則語帶哽咽地說，工程是由彭振聲負責，但最後階段跟商圈結合、北藝開幕等，所有細節都是蔡炳坤負責，「所以⋯好啦⋯結論是這樣，如果他（蔡炳坤）今天可以來，他應該很高興。」

▼台北市副市長蔡炳坤、市長柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）