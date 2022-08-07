兩岸關係緊張！柯文哲提灰犀牛效應　批蔡政府「不做任何動作」

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台行程後，中共解放軍開始大動作軍演，預計8日上午才會結束，但中國大陸6日又發出3起航空警告，在黃海南部、渤海部分海域實施10日至1個月不等的長期軍演。面對中共延長軍演，台北市長柯文哲7日提及黑天鵝、灰犀牛效應，認為好幾年前就知道會出問題，但中央卻不做任何動作。

柯文哲7日上午出席2022艋舺學園祭暨綜合規劃階段啟動儀式，被問到中共延長軍事演習，而民進黨政府不與中共溝通，究竟如何解決問題？柯文哲聽聞問題後，先是嘖了一聲，接著又嘆了一口氣。

柯文哲表示，艋舺學園要獲得大家同意，一共花了4年的時間，而兩岸關係變壞也不是一天的事，是花好幾年時間慢慢變壞的，「所以你現在突然問我說怎麼辦？我不曉得，我還真的要想一下。」

柯文哲認為，做什麼事情都要長遠佈局，大家常說的黑天鵝效應、灰犀牛效應就是如此，「這個問題是今天才出現的嗎？好幾年前就知道會出問題了，但你（民進黨政府）當時都不做任何動作、也不來往，現在糟糕了，怎麼辦？好問題，只能危機處理。」

媒體追問，對岸與我關係變壞，會不會擔心影響未來的天然氣供應，甚至台商受到影響？柯文哲提及，若按照總統蔡英文政府的計畫，台灣要將50％能源移到天然氣，但台灣天然氣存量不超過7天，不要說是戰爭，光是颱風就會稍微影響海運，這又是所謂灰犀牛效應。

柯文哲強調，如果台灣50％能源要靠天然氣，但天然氣又幾乎靠外國輸入，自己的庫存量只有7天，若遇到颱風、地震，甚至是港口罷工該怎麼辦？這些問題是今天才出現的嗎？好幾年前大家就知道了，但卻不做任何動作。