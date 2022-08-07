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社會 社會焦點 保障人權

台北市10大事故路段出爐！　年年第一「最傷人路段」曝

▲▼ 民權西路車禍受傷人數最多。（圖／翻攝Google Maps）

▲民權西路車禍受傷人數最多。（圖／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

台北市交通事故多，在易肇事的前十大路段中，大同區的「民權西路」更是受傷人數年年高居第一名，還有年年創新高的趨勢，去年全年366人，今年上半則累計210人受傷。台北市議員陳怡君要求，交通局應提出解決辦法。

陳怡君5日於交通部門質詢時提出交通大隊的統計資料，當中雖然每年車禍發生「件數」排名第一的略有不同，但「民權西路」不論事故件數排名第幾，受傷人數每年卻都是第一名，並持續創新高中。

民權西路2019年共303人送傷；2020年333人受傷；2021年366人受傷；今年上半則有210人受傷。

▲▼台北市十大事故路段。（圖／翻攝台北市議員陳怡君）

▲▼台北市十大事故路段。（圖／翻攝台北市議員陳怡君臉書）

▲▼台北市十大事故路段。（圖／翻攝台北市議員陳怡君）

陳怡君表示台北市每天從外縣市來的車流量都很多，「從三重台北橋、板橋華江橋、永和福和橋下來的車流量哪一條不多？」因此她要台北市不要都推給「從新北來」這種理由。她也要求台北市政府和交通局應立即提出檢討並改善。

《中國時報》報導，北市交通局交通安全科長彭志文表示，已和新北市討論後續計畫；交通局長陳學台指出，民權西路因連結台北大橋，而且是雙北連絡幹道，車流量自然特別高，因此事故發生的風險也比較高。

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