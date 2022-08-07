陳時中提內湖交通解方！柯文哲稱「可參考」　再酸：別幻想1、2天解決

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

年底九合一選戰將至，台北市長選戰聚焦在內科交通問題，藍綠白3名參選人紛紛提出解方，民進黨台北市長參選人陳時中更預告7日將提出具體作為。對此，台北市長柯文哲7日再度強調，內湖不是交通問題，而是都市計畫問題，但20年造成的問題，不能幻想1、2天解決，自己也想聽陳時中的計畫，台北市可以參考看看。

柯文哲7日上午出席2022艋舺學園祭暨綜合規劃階段啟動儀式，並且接受媒體訪問。被問到陳時中今天將拋出內湖交通政策，柯文哲表示，內湖不是交通問題，而是都市計畫問題，其實還有個類似案例就是汐止。

柯文哲提及，內湖人口增加4倍，但道路面積卻沒增加，每天15萬人上下班，只經過成功橋、成美橋跟成功隧道，「內湖交通在過去8年內有沒有變好？其實是有的，因為人流、車流還在上升，（同時）營業量上升，還可以維持以前這樣，已經算很不錯了。」

柯文哲強調，要徹底解決內湖交通問題，仍得從都市計畫著手，包括建設社會住宅，在內科上班的人住在附近，便可減少交通動線，另外還有環狀線完工等，但「20年造成的問題，就別幻想花1、2天可以解決。」自己也很想聽陳時中對內湖交通的改善計畫，「我們可以參考看看。」不過大概都是長期的，「需要花相當長時間才能改正回來。」

另外，關於網路上出現「陳時中後援會造勢」徵一小時600元的工讀生文章，柯文哲稱，選舉到了，有些要雇臨時工，這沒有什麼好批評的，只是對方比較有錢、可以花錢雇臨時工，比較窮的就只能號召有沒有志工幫忙。