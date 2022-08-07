TPOC／牽動大選？裴洛西訪台單日破25萬討論　藍營好感度不到綠營一半

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）旋風來台，一舉一動吸引媒體爭相報導，根據TPOC台灣議題研究中心分析，相較過往國際知名政要，裴洛西訪台行明顯引起更高關注，網路輿情一度超過25.5萬則討論，且熱度維持一周以上，國內政壇部分，綠營面對國際議題口徑一致，展現「團結抗中、親近美國」立場，藍營則態度游移，導致好感度僅0.29，還不到綠營一半。

根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近兩年來重要訪台政要引發的網路討論度，並觀察網路輿情走向。結果發現，裴洛西訪台帶動的討論度超高，從一週前出訪亞洲行程曝光後就帶動單日破萬則討論，抵達台灣當天更一舉超過25.5萬則討論度。

裴洛西率訪團旋風台灣19小時引起國內外關注，在國內討論度部分，熱度遠超過往訪台的外國政要，包括時任美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）的2815則、捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）的4605則、美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）的4605則、美國前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）的3038則、美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）的573則等訪問團的討論度。

在討論時長部份，相較其他訪團聲量高峰集中在2、3天內，裴洛西率團來訪的討論熱度延續超過1週，討論時間明顯比過往長。而不同的陣營也有著截然不同的態度，本土陣營表達強烈支持、統派團體如統促黨、新黨、藍天行動聯盟等上街抗議，吸引正反論戰。

裴洛西訪台也極可能牽動年底九合一大選，在國內政壇部分，民進黨原先陷入年底選戰攻防泥淖，但分析民進黨、國民黨在本次裴洛西訪台的網路聲量，民進黨部分正面聲量10%、負面聲量15%，好感度達0.68，反觀國民黨部分，正面聲量6%、負面聲量21%，好感度僅0.29，還不到民進黨的一半。

就數據部分，在應對裴洛西訪台一事中，國民黨的負面聲量比綠營多出6%、正面聲量也少了4%，相較多數民進黨籍政治人物口徑一致，竭誠歡迎裴洛西來台，並強調自由民主價值、不屈服於中國的打壓等語，藍營政治人物除歡迎裴洛西來台外，仍有部分人抱持「疑美論」的態度，雖未像深藍族群、新黨、統促黨直接稱裴洛西是「禍端」，但認為「裴洛西惹來不必要麻煩」、「台海危機」等論述在藍營並不少見。

TPOC台灣議題研究中心分析，民進黨縱使在黨內攻防激烈，但面對國際議題口徑一致對外，對支持者展現「團結抗中、親近美國」的立場；反觀國民黨在「親美」、「疑美」兩條道路上舉棋不定，內部意見紛雜、口徑又不一致，一方面高喊歡迎裴洛西來台，另一方面又難以放下試圖親近中國的包袱，也容易讓選民聯想到過去內鬥、不團結的印象。