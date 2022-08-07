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我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

▲▼ALQ-184電戰莢艙,鳳展專案,電戰系統,電子反制,空軍,F-16。（圖／記者李毓康攝）

▲ALQ-184電戰莢艙。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台後，中共解放軍隨即宣布4日12時至7日12時，在台灣周邊6個海域、空域進行軍演，我方也被直擊出動F-16V戰機掛載魚叉及各型飛彈備戰。軍事專家梅復興在臉書粉絲專頁「鈞事評論」中分析，空軍現有電戰莢艙不具「數位射頻記憶」(DRFM) 技術，對於新一代防空飛彈射控雷達與飛彈尋標器等先進威脅所使用之單脈衝測角等技術已無力反制。

共軍將從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域。麻省理工學院政治學教授傅泰林（Taylor Fravel）分析，相較於1995與1996年台海危機，這次演訓的範圍高雄外海實彈射擊區域明顯擴大，依據中方公布的經緯度來看，最接近高雄港的距離只有20公里。

有媒體直擊，空軍花蓮基地中，有4架F-16V戰機掛載了2枚AIM-120先進中程飛彈、2枚短程響尾蛇飛彈，及具2枚空射型AGM-84魚叉飛彈，中腹下還有ALQ-184電戰莢艙及2具副油箱，若有任何狀況就可立即迎戰。

不過，梅復興指出，空軍現有電戰莢艙無力反制新一代防空飛彈射控雷達與飛彈尋標器等先進威脅所使用之單脈衝測角等技術，。事實上，空軍早在十餘年前規劃F-16V性能提升案時就已明白此重要性並提出了需求，而美國在2011年宣布F-16性能提升的軍售案時也就批准了三種不同提供DRFM技術的電戰莢艙提升方案。

梅復興表示，由於種種原因，電戰莢艙案一再延宕未決。11年過去了，空軍戰機仍舊是掛著跟當年一模一樣，其實已不再能為我戰機提供充分電戰干擾自衛能力的莢艙在執行任務。

梅復興強調，承平時期或許現有的電戰莢艙還可用，但在台海風雲日緊，中共軍事威脅步步進逼的今天，有必要盡快對此明顯迫切作戰需求做出具體處置，否則，不僅戰機無法有效執行接敵作戰的任務，甚至我空軍飛行員一起飛就可能遭受對岸部署的新一代防空飛彈攻擊威脅。

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