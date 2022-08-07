時隔20年「重訪1樂園」　他驚呆CP值！1族群推爆：今年去5次了

▲主題樂園是很多爸媽遛小孩的好去處。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「原本以為裡面應該很破舊，沒想到園區維護得還真不錯！」有網友日前到某個樂園玩，說他上次去是國小畢旅，時隔20年重訪，不僅花草照顧得很好，展示品還有重新修補跟上色，讓他覺得門票550元花得很值得。貼文一出，就有人也大推這個樂園，「真的維護得很好」、「一直有在增建新設施，算不錯了。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「小人國能撐到今天是不是很不可思議？」文中表示，「距離上次來已經20年前，國小畢業旅行的時候，原本以為裡面應該很破舊，沒想到園區維護得還真不錯」，不僅花草樹木都有在照顧，園區內動線也很清楚，「重點是展示的小人景物都有重新修補跟上色！」

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▲網友重訪小人國感到驚艷。（圖／翻攝自PTT）

原PO就說，他假日去發現遊客不少，停車場人也蠻多的，「以門票550元來說很值得」，但也直呼小人國「能撐到今天是不是很厲害？」因為覺得大部分的人應該還是會去六福村玩，「有沒有八卦？」

看到貼文後，一票人也給小人國高評價，「真的維護很好，沒有年代久遠的感覺」、「小人國還不錯，也非常適合幼兒」、「他們都有在幫那些迷你建築上漆保養維護，帶小朋友去玩不錯的」、「帶中年級以下的小朋友很適合」、「適合小朋友+1」、「想去了」、「還不錯，上次去還有舞台表演，本來以為這種應該都荒廢了。」

▲貼文釣出家長推爆小人國。（圖／小人國提供）

還有網友分析，「小人國對小小孩很友善呀！90cm能玩的超多」、「客層不同啊！小小孩去六福村很多設施都不能玩」、「小人國訴求就長輩+國小以下，步調緩慢」、「應該說能夠撐到現在的遊樂園，沒有一個是弱者」、「這裡很多家長帶來遛小孩的。」

▲有網友表示，六福村的設施會更刺激。（圖／六福村提供）

話題更釣出家長們大推，「六福村設施排隊到不行，帶小孩寧願去小人國」、「親子廁所數量也很充足，但假日就是排隊XD」、「我們買了暢遊卡，一個月去2次」、「乾淨，廁所多」、「買季票CP值超高，遛小孩最佳樂園」、「我今年就帶小孩進去5次以上了。」