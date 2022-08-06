「餐桌上什麼行為沒禮貌？」　全場點名1動作：想翻白眼

▲每個人吃東西的習慣不一樣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

吃飯是每天最重要的事情之一，從一個人吃飯的習慣及舉動，可以看出對方的真實性格，就有網友在PTT發文，列出8種情況，好奇問「餐桌上什麼行為會顯得沒家教？」貼文一出掀起熱議，不少網友都認為「打嗝完全不遮」，是最沒禮貌的行為。

原PO在PTT發文，列出8種情況，想問問大家，哪一種行為會讓人感到不禮貌，且認為對方沒有家教。

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1. 舔盤子和碗底

2. 筷子直插在食物上

3. 不用公筷，而是用自己筷子夾

4. 狼吞虎嚥吃超快，3分鐘以內就把上的菜吃完

5. 咀嚼嘴開著還邊說話

6. 飲料裡用吸管吹泡泡

7. 打嗝完全不遮

8. 吃不完卻在玩食物

▲打嗝時手摀嘴巴是有禮貌的舉動。（示意圖／記者李佳蓉攝）

對此，許多網友提到「第7點打嗝完全不遮」無法忍受，「會很火大」、「7我真的反感」、「7，真的很討厭」、「7，極度沒水準」、「下次不會再約這個人」、「吃飯的興致都沒了」、「超級噁心」、「打嗝真的不行」。

其他網友則認為，「覺得2很沒禮貌 覺得7很噁」、「4完全無法，自顧自吃完，好像在逼別人也要趕快吃完」、「2、6、7也太母湯，會想翻白眼的舉動」、「4勉強可以接受，其他都不ok」、「3超噁心又不衛生」、「4如果是合菜就不行」。、

也有網友補充討人厭的其他行為，「吃東西發出嚼嚼嚼聲音」、「用自己的筷子在菜裡翻攪挑選」、「餐具一直敲出聲音和咀嚼聲」、「還有一種，吃完飯桌面亂七八糟」、「嘴巴咬著筷子做別的事，還是咬尾端的那種，又危險」、「聞食物，然後聞完不吃」、「夾菜挑挑揀揀、翻來翻去+1 這種最沒禮貌」、「還有抖腳」、「都點最貴再拗男生請客」。

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