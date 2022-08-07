男模帥哥甜言蜜語騙很大　正妹欲會情郎險遭詐

▲陳女誤信作騙集團假交友真詐財手法，幸好市警二分局在店員通報下介入關懷及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名27歲陳姓女子，在交友社群軟體認識1名自稱男模特兒「楊楊」的男子，男模以甜言蜜語溫柔攻勢攻陷陳女的心，為了能跟心儀情郎約會，陳女竟聽信男模話術，購買2萬元遊戲點數給公司經理才能請假，幸好超商店員報警關懷，才及時阻詐，保住2萬元積蓄。

台南市警二分局海安派出所6日下午5時許接獲超商報案，有民眾疑似遭詐騙。警員黃順發、宋冠勳趕抵超商後，超商店員向警員表示，有一名女子頭戴鴨舌帽購買了2萬元遊戲點數，剛朝康樂街與中正路口之方向離開，懷疑她遭到詐騙。警員黃順發、宋冠勳確認女子特徵後立即追出，隨後在離超商不遠處的騎樓下發現疑似遭詐騙的陳姓女子。

警員黃順發、宋冠勳主動關心陳女，了解事件始末，陳女才娓娓道出之前透過交友社群軟體認識1名暱稱「楊楊」男子，對方自稱擔任男模特兒，並在交友軟體聊天大頭照上貼出帥氣的照片，讓陳女心儀不已，男模也以溫情的甜言蜜語終於贏得陳女的心，讓她深陷對方的戀愛陷阱中。6日下午男模以一起見面吃飯看電影為由，希望陳女能購買2萬元遊戲點數，公司經理才能讓他請假見面。陳女不疑有他，於是來到康樂街的超商購買了2萬元點數。

警員黃順發、宋冠勳立即告知陳女這是「假交友」的詐騙老梗，並以詐騙新聞佐證勸說，陳女才大夢初醒，隨即將交友軟體刪除，成功保住辛苦工作存下來的積蓄。

警二分局提醒，網路交友陷阱多，凡涉及購買點數、匯款或提交保證金，務必提高警覺，別被花言巧語沖昏頭，有任何疑問可撥打165、110或是到鄰近派出所詢問，千萬不要輕易聽信詐騙集團指示，才能避免損失風險。