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男模帥哥詐騙又來了　妙齡女子險遭詐

▲台南警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱，據報前往超商及時協助李女阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱，據報前往超商及時協助李女阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南25歲李姓女子，網路認識1名自稱男模的男網友，雙方相談甚歡下相約見面，對方竟叫她先買2萬元遊戲點數被拒後，即恐嚇不依指示買點數會有竹聯幫老大對她不利，台南警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱，13日晚上6時許據報前往超商及時阻詐。

▲台南警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱，據報前往超商及時協助李女阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方接獲店員報案，疑似有女子遭遇詐騙，員警趕抵現場後，只見一名李姓女子神色茫然站在超商櫃檯前，經警方細問詳情，據了解，李女近期在交友軟體中結識一名聲稱從事模特兒工作的男網友「小文」，該男子向李女表示，如果想要見面，模特兒經紀公司的經理表示，必須先購買2萬元的遊戲點數，才算通過初步的認證許可；警員一聽完李女陳述，隨即回應「這百分之百是詐騙！」。警方立即協助李女電話聯絡對方，果然對方一聽到是警方，便掛斷電話，順利阻止詐騙。

▲台南警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱，據報前往超商及時協助李女阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

25歲李姓女子向警方表示，她在交友軟體上認識一名暱稱「小文」的男網友，加入他的Line，兩人幾日下來相談甚歡，13日晚上6時許欲與該男網友相約見面，但過了約定的時間，卻遲遲未看到該男，隨後對方傳訊息要求李女先去超商購買新台幣2萬元的遊戲點數，李女隨即覺得有異，便回覆欲取消約會。男網友聽聞後馬上變臉，並稱若不依照指示購買點數，他經理是竹聯幫的老大，且經理已經安排人去查李女的手機號碼，不要想躲起來，李女聽聞後相當害怕，便趕赴超商欲購買點數，幸好警方及時協助阻詐。

▲台南警二分局中正派出所警員黃宇澤、張至綱，據報前往超商及時協助李女阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局表示，網路交友盛行，有心人士假藉「要見面先買點數」的手法行詐騙之實的案例層出不窮，遇上陌生人用各種方式指示小額付款、購買點數或ATM轉帳等要求，可先撥打165反詐騙專線或110報警。

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