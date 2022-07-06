「女友說店員帥」他怒評1星！釣出老闆神回覆　網笑：這文字有聲音

▲「女友說店員帥」他怒評1星，釣出老闆神回覆。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

不少民眾在選擇餐廳聚餐時，都會先查看Google上的評論。有網友日前在瀏覽餐廳的評論時，發現有客人給某涮涮鍋餐廳一星負評，原因是「女朋友說店員很帥」，結果釣出老闆神回覆，逗趣的對話讓他瞬間笑噴，其他網友看了也說「業主太幽默了」、「連男生都撩，業主很會唷」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」笑說，他日前在瀏覽Google上的餐廳評論時，看見桃園中壢有一間涮涮鍋餐廳被留下一星負評，而客人給出的原因是「女朋友說店員很帥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於負評，餐廳老闆也沒有生氣，還改編藝人王心凌的歌曲《愛你》，搞笑回覆客人「在你的心裡，我是否就是一星，帥就是有我常服務你，Sobaby五星多給一點，想我就多吃一遍，出現多一點點，讓我能真的看見」。

▲業者幽默回應負評，讓不少網友大讚。（圖／翻攝自Google）

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人笑說，「看到文字跟著唱是對的嗎」、「有聲音的評論」、「好跟上時事啊」、「業主太幽默了」、「突然聽到熟悉的旋律」、「如此幽默，我跟著唱了」、「有聲音的回覆」。

甚至有許多網友跑到Google評論給出5星好評，並說「想留言看帥店員」、「來幫聽說很帥的店員補血的」、「給業主充滿幽默與情商的回覆點個讚」、「求很帥的店員照片」、「看到爆廢過來的，五星可以換帥店員幫我服務嗎」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完