美國男「一照片」竟成功脫單！　老婆：貓咪配帥哥誰能抗拒

▲貓咪意外成為月老幫助男子找到老婆。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者徐芷儀／綜合報導

情人節剛過完還是沒有男女朋友嗎？趕快抱著你的貓咪來一張自拍照吧！住在美國奧勒岡州（Oregon）的格蘭特（Grant Schroeder）因為一張抱著貓咪的照片，成功認識了住在英格蘭的艾瑪（Emma Ferguson），並且在今（2022）年的7月24日結為夫妻。

據《全國公共廣播電台》（NPR）報導，藝術家諾娜（Heloísa Nora）平時會在推特上放一些可愛的貓咪插圖，她習慣將貓咪、小狗、小動物的照片透過簡單的線條重新繪製出來。某次諾娜在她的推特帳號上放了兩張照片，一張是格蘭特抱著愛貓Luna的照片，另一張是貓咪的插畫圖，原本就關注諾娜的艾瑪隨即注意到了這個抱著貓咪的可愛男生。

神奇的是，艾瑪之前也有一隻貓咪叫作Luna，這個奇特的經歷讓她主動去私訊格蘭特，兩人也在之後開始聊天後，熱烈談論彼此的貓咪，也因此有這個機會深入了解彼此，最終他們喜歡上了對方。

兩人因為疫情關係，直到2021年8月才有機會重聚，並且在今年的7月24號結婚。艾瑪事後也表示，這麼可愛的男生和貓咪該如何抗拒？「我只是在剛好的時間點看到了他和貓咪的貼文，我非常高興我們真的做到了！」藝術家諾娜也說，「我從來沒有想過一幅貓咪的畫可以產生一段美麗的故事」。