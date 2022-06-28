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網路帥哥詐妙齡女買點數　傳血腥照恫嚇不從對其不利

▲台南1名廖姓女子遭男網友要求買遊戲點數未果，就遭對方傳血腥照恫嚇，幸好二分局警方及時介入阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南1名廖姓女子遭男網友要求買遊戲點數未果，就遭對方傳血腥照恫嚇，幸好二分局警方及時介入阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名22歲廖姓女子，27日下午1時許，因男網友慫恿買遊戲點數未果，就遭對方威脅說事情不處理好，天王老子都保不了妳，嚇得她趕緊到超商購買點數，所幸店員機警報警處理，才保住女子積蓄，免於遭到詐騙。

市警二分局指出，隨著網際網路蓬勃發展，許多人透過網路交友，殊不知交友軟體變成詐騙集團尋覓被害人的新管道，在交友軟體上吸引被害人上鉤，放上吸睛大頭貼兼職援交或是相約見面，再以確認是否為警方辦案、繳納保證金等等藉口要求被害人使用點數付款，躲在幕後詐騙輕鬆就騙走被害人財物。

▲台南1名廖姓女子遭男網友要求買遊戲點數未果，就遭對方傳血腥照恫嚇，幸好二分局警方及時介入阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該名22歲廖姓女子，不久前在網路通訊軟體認識暱稱「嘉迪」之男網友，兩人加好友聊天後交談甚歡，相約於27日下午1時許在超商見面，沒想到在赴約當下「嘉迪」男網友竟突然表示說第一次見面須付保證金，並指示廖女到超商購買2萬5千元點數後才能見面，隨後「嘉迪」男網友就傳了一張血腥照片威脅廖女說：「今天事情不處理好，天王老子都難保了你，叫警察24小時住在你家裡…」等威脅訊息，讓廖女心生畏懼趕緊到超商購買新台幣2萬5千元遊戲點數，還好店員發覺有異，趕緊通知警二分局海安派出所員警吳憲諭、葉品瑩到場及時阻止，廖女才知道原來是遭到詐騙了。

▲台南1名廖姓女子遭男網友要求買遊戲點數未果，就遭對方傳血腥照恫嚇，幸好二分局警方及時介入阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局海安所員警告知廖女，這是網路交友詐騙慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恐嚇威脅被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當。

二分局表示，近年來網路交友盛行，但網路交友無法判斷對方身分真偽，民眾勿輕易提供個人資料，對方若要求購買遊戲點數等詐騙手法，就須多加留意，切勿聽從歹徒要求匯款、也不要任意給他人自己的基本資料等，遇到可疑狀況可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線，以防遭詐得不償失。

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