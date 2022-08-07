台海危機3／為她畢旅付出代價　台學者：中共20大恐納入武統政策

▲台學者趙建民憂心，中共20大對台政策可能納入武統，台灣為了「她的畢旅付出高代價」。（圖／攝自AIT臉書）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京對台經濟制裁，接著大規模軍演，預計今（7日）12點結束。未來，台海危機是否暫時消停？中國文化大學社科院院長趙建民發出提醒，解放軍演習釋出重大訊號，未來「武統」在大陸兩岸政策上影響力是否加劇，台灣政府必須強烈關注。今年中共下半年二十大如果納入「武統」議題，「我們為了一個人的畢業旅行，付出代價也太大。」

過去歷經陳水扁、馬英九時代，即使台灣曾走過李登輝時期的1996年「台海危機」，大陸對台堅持「和平統一」基調，「武統」是不得已的最後選項，強硬的解放軍一直也有所克制。但隨著6年前台灣政黨輪替，執政黨拒絕承認「九二共識」，打出「抗中保台」政策，兩岸關係急轉直下。尤其裴洛西訪台，觸怒北京底線，這次解放軍演習打破許多兩岸現狀，包括「武統」論正式浮上檯面。

▲中國文化大學社會科學院長趙建民。（圖／記者任以芳攝）



對此，趙建民接受《東森新媒體ETtoday》受訪時認為，對岸釋出「四項重大意義」。首先，長期以來解放軍對兩岸國安問題比較強硬，過去大陸最高領導人必須要做某種程度的妥協來安撫他們。但這次軍事演習讓外界不禁懷疑，解放軍對兩岸政策影響力空前強大，未來是否持續扮演更重要角色。

趙建民指出第二點，解放軍這次模擬攻台就是「法律模擬攻台」，北京已經準備好未來「如果」武力犯台，如何說服國際社會，最好辦法就是導向「國內問題」。如同「俄烏戰爭」就是內政問題，美國順水推舟不處理，西方國家也束手無策。北京這次擺明讓西方各國知道，未來要解決台灣問題與國際社會無關，釋出訊息十分重大。

第三點，趙建民認為解放軍模擬攻台演習，就是把台灣圍起來。未來兩岸發生戰爭，肯定不是「烏克蘭式」。烏克蘭圍不住，西方美國的軍援隨時可以進去。但台海爆發衝突完全被圍住後，就算美國想救，外援怎麼進來？

趙建民說，「烏克蘭的經驗是兩個禮拜彈藥打完，要靠外援支持，俄羅斯打到至今砲彈數量也減少。大家要思考的是，未來兩岸開戰，台灣能支持多久？」

▲外界預估，在裴洛西訪台衝擊效應下，中共20大將重新定調對台路線。（圖／路透）

最後，談到北京「武統」核心概念是否鬆動？趙建民表示，2019年1月2日習近平提出「一國兩制台灣方案」已經把統一提上日程，過去統一只是目標，沒有上日程，但三年前開始提上日程，這次軍事演習期間，陸官媒《人民日報》2日一篇社論直接把「軍事演習跟統一連在一起」。

「武統」未來大陸扮演什麼角色？習近平在「一國兩制台灣方案」一直強調和平統一，去年十九屆六中全會通過的「歷史決議案」都有講和平統一。實際觀察，不只北京開始釋出「武統」訊號，連大陸退休官員不排除使用武力。

「武統」是否變成北京政策？趙建民指出，本來屆預期今年中共二十大不會有新政策變化，原本對台總體方略將繼續貫徹，習近平10年執政期間對台政策方針總結。

如今，裴洛西訪台引發美中台風暴，今年二十大要通過新時代解決台灣問題總體方略，對於統一的方式如何表述？假如真的受這件事情影響，台灣主權將嚴重退縮，北京又朝「統一」邁進一大步。

趙建民語重心長的說，二十大是否把「武統」變成政策，我方要嚴厲關切，不能排除的這個可能性。如果真的朝向「武統」增加內容，「為了一場『人家畢業旅行』，我們付出代價也太大了。」