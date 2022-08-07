　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

台海危機3／為她畢旅付出代價　台學者：中共20大恐納入武統政策

▲▼AIT今公布蔡英文與裴洛西自拍照片，引發網友熱議。（圖／攝自AIT臉書）

▲台學者趙建民憂心，中共20大對台政策可能納入武統，台灣為了「她的畢旅付出高代價」。（圖／攝自AIT臉書）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京對台經濟制裁，接著大規模軍演，預計今（7日）12點結束。未來，台海危機是否暫時消停？中國文化大學社科院院長趙建民發出提醒，解放軍演習釋出重大訊號，未來「武統」在大陸兩岸政策上影響力是否加劇，台灣政府必須強烈關注。今年中共下半年二十大如果納入「武統」議題，「我們為了一個人的畢業旅行，付出代價也太大。」

過去歷經陳水扁、馬英九時代，即使台灣曾走過李登輝時期的1996年「台海危機」，大陸對台堅持「和平統一」基調，「武統」是不得已的最後選項，強硬的解放軍一直也有所克制。但隨著6年前台灣政黨輪替，執政黨拒絕承認「九二共識」，打出「抗中保台」政策，兩岸關係急轉直下。尤其裴洛西訪台，觸怒北京底線，這次解放軍演習打破許多兩岸現狀，包括「武統」論正式浮上檯面。

▲▼ 8/6台灣國際戰略學會「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 。趙建民中國文化大學社會科學院長廖雨詩日本戰略研究協會高級研究員）（圖／記者任以芳攝）

▲中國文化大學社會科學院長趙建民。（圖／記者任以芳攝）

對此，趙建民接受《東森新媒體ETtoday》受訪時認為，對岸釋出「四項重大意義」。首先，長期以來解放軍對兩岸國安問題比較強硬，過去大陸最高領導人必須要做某種程度的妥協來安撫他們。但這次軍事演習讓外界不禁懷疑，解放軍對兩岸政策影響力空前強大，未來是否持續扮演更重要角色。

趙建民指出第二點，解放軍這次模擬攻台就是「法律模擬攻台」，北京已經準備好未來「如果」武力犯台，如何說服國際社會，最好辦法就是導向「國內問題」。如同「俄烏戰爭」就是內政問題，美國順水推舟不處理，西方國家也束手無策。北京這次擺明讓西方各國知道，未來要解決台灣問題與國際社會無關，釋出訊息十分重大。

第三點，趙建民認為解放軍模擬攻台演習，就是把台灣圍起來。未來兩岸發生戰爭，肯定不是「烏克蘭式」。烏克蘭圍不住，西方美國的軍援隨時可以進去。但台海爆發衝突完全被圍住後，就算美國想救，外援怎麼進來？

趙建民說，「烏克蘭的經驗是兩個禮拜彈藥打完，要靠外援支持，俄羅斯打到至今砲彈數量也減少。大家要思考的是，未來兩岸開戰，台灣能支持多久？」

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲外界預估，在裴洛西訪台衝擊效應下，中共20大將重新定調對台路線。（圖／路透）

最後，談到北京「武統」核心概念是否鬆動？趙建民表示，2019年1月2日習近平提出「一國兩制台灣方案」已經把統一提上日程，過去統一只是目標，沒有上日程，但三年前開始提上日程，這次軍事演習期間，陸官媒《人民日報》2日一篇社論直接把「軍事演習跟統一連在一起」。

「武統」未來大陸扮演什麼角色？習近平在「一國兩制台灣方案」一直強調和平統一，去年十九屆六中全會通過的「歷史決議案」都有講和平統一。實際觀察，不只北京開始釋出「武統」訊號，連大陸退休官員不排除使用武力。

「武統」是否變成北京政策？趙建民指出，本來屆預期今年中共二十大不會有新政策變化，原本對台總體方略將繼續貫徹，習近平10年執政期間對台政策方針總結。

如今，裴洛西訪台引發美中台風暴，今年二十大要通過新時代解決台灣問題總體方略，對於統一的方式如何表述？假如真的受這件事情影響，台灣主權將嚴重退縮，北京又朝「統一」邁進一大步。

趙建民語重心長的說，二十大是否把「武統」變成政策，我方要嚴厲關切，不能排除的這個可能性。如果真的朝向「武統」增加內容，「為了一場『人家畢業旅行』，我們付出代價也太大了。」

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
「雄二反艦飛彈」待命追瞄共軍！　上彈畫面曝光
阿嬌4個月「瘦回巔峰」對比照太驚人！　嗨PO露背辣照
美國印度將聯合軍演！　距離爭議邊界不到100公里
霹靂小組追要犯中槍癱瘓！女友離開　遇到她生下龍鳳胎
「偏藍偏紅的快清醒」遭6000留言出征　黃暐瀚再發聲
輔導長一句「沒救了！」二兵暴怒衝上去揍人　下場慘曝
女學生過斑馬線被禮讓「90度鞠躬」！他讚：交通有希望　秒遭嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台海危機3／為她畢旅付出代價　台學者：中共20大恐納入武統政策

台海危機2／陸施壓台美仍堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

狂砸2660萬「買彩券輸293萬」　男怒告店家…竟勝訴獲賠！

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

解放軍常態化軍演？　趙建民：重新改變兩岸現狀「海峽中線沒了」

大陸再發航行警告！渤海海域展開「為期一個月」軍事演習

解放軍6日持續軍演　稱檢驗「對陸打擊、對海突擊」能力　

遼寧盤錦堤壩被洪水沖到潰口！陸地成汪洋「緊急疏散8000多人」

陸媒盤點解放軍鎖台武器　東風系列「同城、沖繩快遞」全發射

陸學者稱近期反制不算經濟制裁　暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

聰明狗掙脫背帶不用10秒　驕傲離開！網笑：老司機

台海危機3／為她畢旅付出代價　台學者：中共20大恐納入武統政策

台海危機2／陸施壓台美仍堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

狂砸2660萬「買彩券輸293萬」　男怒告店家…竟勝訴獲賠！

一家5口4人都被拐賣！3姊弟41年後終於重聚　生母仍下落不明

解放軍常態化軍演？　趙建民：重新改變兩岸現狀「海峽中線沒了」

大陸再發航行警告！渤海海域展開「為期一個月」軍事演習

解放軍6日持續軍演　稱檢驗「對陸打擊、對海突擊」能力　

遼寧盤錦堤壩被洪水沖到潰口！陸地成汪洋「緊急疏散8000多人」

陸媒盤點解放軍鎖台武器　東風系列「同城、沖繩快遞」全發射

陸學者稱近期反制不算經濟制裁　暗示ECFA可能「失去繼續的意義」

張育成驚奇大聯盟登板台灣第13人　林子偉後二刀流再現

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」！　上廁所遭霸凌：全部腳伸出來

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

槍戰癱瘓！「輪椅特警」收到這父親節禮物　一家四口幸福合照曝

共軍飛彈穿越台北上空　他嘆：蔡英文已讓台灣主權消失

投資詐騙囂張盜用女主播名義！　林佑之怒揭真相「我沒賠40萬」

張育成大聯盟初登板！二刀流開轟後挨轟　投魔球64公里

詹皓晴組合挺進女雙冠軍戰　熬過「超級搶10」拍落第2種子

美國印度將聯合軍演　距離中印爭議邊界不到100公里

便祕人激推「吃這種水果」順到爆：超有用！紅肉vs.白肉差很大

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

大陸熱門新聞

買彩券輸293萬　男怒告店家竟勝訴

大陸再發航行警告！渤海海域軍演一個月

台美堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

趙建民：重改兩岸現狀　海峽中線沒了

台學者：二十大對台政策恐納入武統

一家5口4人都被拐賣　生母仍下落不明

共軍公布逼近花蓮海岸線軍演照！被質疑P圖

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

裴洛西訪台就捐90%家產給共軍！大陸企業家秒刪文

海南三亞封城　超過8萬名遊客滯留

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

陸媒盤點解放軍「鎖台」武器

更多熱門

相關新聞

台美堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

台美堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京首先對台在經濟和軍事做出反制，接著制裁裴洛西個人和其家族，最後投出震撼彈，對美國祭出8項反制措施。許多中外學者分析中美關係回不去、更加惡化，中國文化大學社科院院長趙建民認為，台灣才應該要小心。「大陸每次對美國施壓要求讓步，最後犧牲的是台灣的權益，不能排除可能出現美中第四個公報。」

分析：中美關係惡化11月後才會緩和

分析：中美關係惡化11月後才會緩和

趙建民：重改兩岸現狀　海峽中線沒了

趙建民：重改兩岸現狀　海峽中線沒了

川普嗆裴洛西：她到底去台灣幹嘛？

川普嗆裴洛西：她到底去台灣幹嘛？

大陸再發航行警告！渤海海域軍演一個月

大陸再發航行警告！渤海海域軍演一個月

關鍵字：

裴洛西訪台中美關係解放軍二十大

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面