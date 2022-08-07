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中美關係惡化　分析：11月後才有機會緩和

▲▼美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪日。（圖／路透）

▲美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪日。（圖／路透）

中央社

學者宋文笛分析，中國暫停與美國的禁毒與氣候合作，意在影響美國民意。中美領導人都有意穩定雙邊關係，待11月中共20大和美國期中選舉皆落幕後，兩國關係才可能緩和。

為反制美眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國5日宣布8項措施，包括：取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議；暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作以及暫停中美氣候變化商談。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛6日在台灣國際戰略學會舉辦的「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」座談會中說，相較於3項「取消」的軍事對話，5項「暫停」的的合作更具實質意義。

他提到，打擊芬太尼（Fentanyl）等藥物走私和濫用的禁毒合作，是美國民眾較有感的議題。

美國在川普（Donald Trump）政府時代指控中國是芬太尼的主要來源國。中國在2019年5月開始列管芬太尼，但始終否認是美國藥物濫用問題的源頭。

氣候變遷則是民主黨政府重視的政績，即便中美關係處於低谷，美國氣候特使凱瑞（John Kerry）近年仍數度與中國方面會談。

宋文笛會後受訪時表示，在美國國會11月將舉行期中選舉前，中國試圖透過暫停這些合作來影響美國民意。

至於中國取消軍事對話的影響程度還不明。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當地時間5日說，並非所有軍事溝通管道都已中斷，美方會持續確保與北京的溝通管道暢通。但美媒Politico引述消息報導，中國軍方高層本週數度未回應美方的致電。

即便如此，宋文笛認為中美最高領導人仍有意控管分歧，否則在裴洛西出訪前夕的拜習通話鈴聲也不會響起。

他評估，直到11月前中美關係都會處於相對低谷。美媒報導，11月在印尼舉辦的G20峰會，可能是拜登和習近平實體會面的時機。宋文笛說，那時美國的期中選舉和中共第20屆全國代表大會也應告一段落，讓北京不滿的裴洛西也卸任眾院議長，屆時才會是重新設定中美關係的時機。

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