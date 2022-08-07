台海危機2／陸施壓　台美仍堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

▲裴洛西訪台後衝擊美中台關係，北京施壓台灣也反制美國。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京首先對台在經濟和軍事做出反制，接著制裁裴洛西個人和其家族，最後投出震撼彈，對美國祭出8項反制措施。許多中外學者分析中美關係回不去、更加惡化，中國文化大學社科院院長趙建民認為，台灣才應該要小心。「大陸每次對美國施壓要求讓步，最後犧牲的是台灣的權益，不能排除可能出現美中第四個公報。」

台灣國際戰略學會昨6日舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」，談到現今美中台關係，趙建民提醒台灣要小心，「每次台灣在美中台關係取得進展，大陸壓力上升，最後美國的退讓都是犧牲台灣權益，過去從來都是這樣。」

他首先舉例，當年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）與台灣關係友好，北京開始施壓。沒想到繼《上海公報》、《中美建交公報》後，雷根於1982年與大陸簽署《八一七公報》，引起台灣失望憤怒，雷根又向時任台灣總統蔣經國作出「六項保證」。

▲美國前總統柯林頓。（圖／達志影像／美聯社）

趙建民舉出更的例子，時任美國總統柯林頓（William J. Clinton）總統允許時任李登輝總統6月以私人形式訪美，回母校康乃爾大學（Cornell University）打破當年近17年不准台灣最高層領導人訪美的禁令。隨後 19961年爆發「台海危機」軍事演習，1997年時任美國眾議院議長金里奇（Newton Leroy）訪台，成為首位美方來台最高層級官員。

上述歷史同樣惹怒北京，對台採取諸多軍事外交上壓力。直到1998年7月柯林頓到大陸訪問，在上海提出「對台新三不」原則，對台灣主權造成空前傷害。內容基認同了「一中原則」，反對「台獨」、「一中一台」，不贊成台灣加入有身份的國際組織。

▲ 趙建民中國文化大學社會科學院長。（圖／記者任以芳攝）

趙建民說，「大家看到這樣邏輯循環了嗎？只要美台關係上升，大陸壓力就會增加，迫使美國讓步，我們的權益做了犧牲。」

至於美國要怎麼修補與大陸的關係？趙建民指出，拜登一直在讓步，從「中美高峰通話」以來，每次都向北京保證「四不一無意」，除了保證不改變中國大陸體制，不打中美冷戰，保證不支持「台獨」。

趙建民也反問，台美關係真如我們政府所講「堅若磐石」？他指出和執政黨非常親近的美國學者、美國智庫「2049計劃室」研究員易思安（IanEaston）曾說，「拜登一直講台美關係是『堅若磐石』，可是拜登什麼事也沒做。」

▲拜登為選情，如何讓美國修補與大陸關係？（圖／路透）

趙建民再次提醒，拜登一定會積極修補中美關係。第一烏克蘭戰爭中讓大陸不會倒向俄羅斯，截至目前北京都算配合，但隨裴洛西訪台後有變數；第二美國現在景氣差，拜登聲望下降，加上北京8項措施反制，如果想順利連任，必須回頭穩住中美關係。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文迪，北京祭出8項反制措施，有三「取消」、五「暫停」。其中「取消」的五項必較有實質意義，都是美國政治很重要議題。

宋文迪說，拜登民主黨高比例的選民十分關切毒品，氣候變遷也是重要主力。當中方按下暫停鍵，就是讓美國選民氣得跳腳，直接向拜登施壓，這比中共外部施壓更有效。