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大陸 大陸焦點 特派現場

台海危機2／陸施壓　台美仍堅若磐石？　趙建民：不排除美中第四公報

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

▲裴洛西訪台後衝擊美中台關係，北京施壓台灣也反制美國。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京首先對台在經濟和軍事做出反制，接著制裁裴洛西個人和其家族，最後投出震撼彈，對美國祭出8項反制措施。許多中外學者分析中美關係回不去、更加惡化，中國文化大學社科院院長趙建民認為，台灣才應該要小心。「大陸每次對美國施壓要求讓步，最後犧牲的是台灣的權益，不能排除可能出現美中第四個公報。」

台灣國際戰略學會昨6日舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」，談到現今美中台關係，趙建民提醒台灣要小心，「每次台灣在美中台關係取得進展，大陸壓力上升，最後美國的退讓都是犧牲台灣權益，過去從來都是這樣。」

他首先舉例，當年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）與台灣關係友好，北京開始施壓。沒想到繼《上海公報》、《中美建交公報》後，雷根於1982年與大陸簽署《八一七公報》，引起台灣失望憤怒，雷根又向時任台灣總統蔣經國作出「六項保證」。

▲▼美國前總統柯林頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統柯林頓。（圖／達志影像／美聯社）

趙建民舉出更的例子，時任美國總統柯林頓（William J. Clinton）總統允許時任李登輝總統6月以私人形式訪美，回母校康乃爾大學（Cornell University）打破當年近17年不准台灣最高層領導人訪美的禁令。隨後 19961年爆發「台海危機」軍事演習，1997年時任美國眾議院議長金里奇（Newton Leroy）訪台，成為首位美方來台最高層級官員。

上述歷史同樣惹怒北京，對台採取諸多軍事外交上壓力。直到1998年7月柯林頓到大陸訪問，在上海提出「對台新三不」原則，對台灣主權造成空前傷害。內容基認同了「一中原則」，反對「台獨」、「一中一台」，不贊成台灣加入有身份的國際組織。

▲▼ 8/6台灣國際戰略學會「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論 。趙建民中國文化大學社會科學院長廖雨詩日本戰略研究協會高級研究員）（圖／記者任以芳攝）

▲ 趙建民中國文化大學社會科學院長。（圖／記者任以芳攝）

趙建民說，「大家看到這樣邏輯循環了嗎？只要美台關係上升，大陸壓力就會增加，迫使美國讓步，我們的權益做了犧牲。」

至於美國要怎麼修補與大陸的關係？趙建民指出，拜登一直在讓步，從「中美高峰通話」以來，每次都向北京保證「四不一無意」，除了保證不改變中國大陸體制，不打中美冷戰，保證不支持「台獨」。

趙建民也反問，台美關係真如我們政府所講「堅若磐石」？他指出和執政黨非常親近的美國學者、美國智庫「2049計劃室」研究員易思安（IanEaston）曾說，「拜登一直講台美關係是『堅若磐石』，可是拜登什麼事也沒做。」

▲▼拜登在白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）針對阿富汗撤軍行動發表談話。（圖／路透）

▲拜登為選情，如何讓美國修補與大陸關係？（圖／路透）

趙建民再次提醒，拜登一定會積極修補中美關係。第一烏克蘭戰爭中讓大陸不會倒向俄羅斯，截至目前北京都算配合，但隨裴洛西訪台後有變數；第二美國現在景氣差，拜登聲望下降，加上北京8項措施反制，如果想順利連任，必須回頭穩住中美關係。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文迪，北京祭出8項反制措施，有三「取消」、五「暫停」。其中「取消」的五項必較有實質意義，都是美國政治很重要議題。

宋文迪說，拜登民主黨高比例的選民十分關切毒品，氣候變遷也是重要主力。當中方按下暫停鍵，就是讓美國選民氣得跳腳，直接向拜登施壓，這比中共外部施壓更有效。

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