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2個月賺400萬！21歲男心動參加「柬埔寨高薪團」　警揭詐騙話術

▲▼想參加最夯的「柬埔寨高薪團」 台南男子拿定存單欲「匯款」遭攔。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳男前往銀行欲匯款，遭警方攔阻。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市一名陳姓男子(21歲)聽信詐騙集團投資話術，5日下午1時許前往銀行準備匯款200萬元，警方接獲通報後立即到場攔阻，耐心宣導後陳男才終於打消匯款念頭。警方也公開詐騙集團話術，提醒民眾注意。

警方調查，陳姓男子日前在台南某徵才工作臉書社團內發現一篇高薪應徵工作文章，遂向該名網友詢問工作內容，對方表示要介紹他到柬埔寨工作，但陳男必須先匯款200萬元到他提供的柬埔寨帳戶中，美其名曰「投資」，並承諾只要到柬埔寨工作2個月，就可以輕鬆回本、大賺400萬元。

陳男聞言後見機不可失，竟持母親身分證及帳戶等資料前往銀行準備辦理解除定存，行員詢問理由，見陳男支支吾吾交代不清、又堅持要匯款，懷疑陳男成為詐騙集團肥羊，因此立即報警。

▲▼想參加最夯的「柬埔寨高薪團」 台南男子拿定存單欲「匯款」遭攔。（圖／記者林悅翻攝）

警方指出，近期多有國人遭誘騙前往柬埔寨等地，遭限制人身自由之案件層出不窮，犯罪手法多以在社群媒體刊登廣告招攬前往從事客服人員、資訊人員等，不少年輕人受高薪利誘，惟抵達當地始發覺實際工作內容多屬詐騙性質而欲提前返台，隨後遭到拘禁、扣押護照等情。

警方到場後第一時間欲了解陳男與該網友之對話內容，惟陳男表示因詐騙集團告知其到銀行前，務必要將對話記錄刪除乾淨，因此已無資料可提供給警方，經警告知該詐騙手法明顯為近期典型「假海外應徵工作」詐騙手法，耐心地向其宣導類似案例後，陳男驚覺受騙打消匯款念頭。

南市警二分局表示，民眾多經由社群網絡或網路來求職，故有些詐騙集團便利用社會新鮮人沒有工作經驗、疫情期間工作不好找等心態，在網路上刊登高薪待遇吸引年輕人應徵，而有些則是俟求職者從事一段時間之後，才發現在從事「非法工作」，若遇有不合理的情形可撥打反詐騙專線165查證，並遵循「冷靜」、「查證」、「報警」反詐騙三要領。

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