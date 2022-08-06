台南後壁嘉南大圳水上巡邏　驚見男浮屍！

▲台南市消防局第一大隊後壁分隊在嘉南大圳後壁段發現男浮屍，下艇打撈上岸，請檢警相驗處理中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一大隊後壁分隊隊員蔡啟川，6日上午10時許執行嘉南大圳後壁段巡邏時，於嘉南大圳和平橋下游約500公尺處，驚見1名男浮屍，消防局119接獲蔡員通報後，立即派遣後壁分隊共2車5人趕往，下艇將男子打撈上岸，警方調查，該名死者為70多歲沈姓男子，目前已報檢察官相驗死因中。

市長黃偉哲相當重視水域安全，指示消防局持續強化人員搶救技能外，也提醒市民不可在設有「禁止戲水（游泳）」或「水深危險」等警告標誌的區域戲水，避免溺水憾事發生。

消防局長李明峯表示，青春專案期間，各轄區分隊皆會編排勤務至危險水域加強巡邏。另呼籲民眾應熟悉救溺5步，救溺5步為「叫叫伸拋划」，即大聲呼救，呼叫 119、 118、 110、 112，利用竹竿、樹枝等延伸物或拋送球、繩、瓶等漂浮物，或利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大型浮具划過去。防溺10招包括戲水地點需合法，要有救生設備與人員；避免做出危險行為，不要跳水；湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心；不要落單，隨時注意同伴狀況位置；下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水；不可在水中嬉鬧惡作劇；身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳；不要長時間浸泡在水中，小心失溫；注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水；加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆等。