台南女凌晨酒駕「吹出0.99」！警還發現海量毒品　一車4人全帶回

▲林女凌晨紅燈右轉遭警方攔下，車窗一搖下隨即噴出濃濃酒氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名林姓女子今(6日)凌晨2時許駕車載著3名友人行經中西區中山路與民族路口，因紅燈違規右轉而遭警方攔下，結果發現4人酒味濃厚，經員警對駕駛林女實施酒測、酒測值高達0.99毫克，已涉犯公共危險罪；且員警對相關人等盤檢時，在汽車後方乘客坐位上發現1包手提袋，赫然發現內放有大量毒品，經清點計有二、三級毒品咖啡包113包、重533.75公克；安非他命8包、重16.91公克，1車4人全數帶回調查。

警方隔離偵訊深入調查，林女酒後駕車部分依公共危險罪送辦，再者林女、王男、楊男、廖女等4人則分別涉嫌持有及吸食二、三級毒品，分別依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦，後續員警並將持續溯源追查毒品來源。



第二分局員警調查，林女及王男、楊男、廖女等4人深夜前往KTV飲酒狂歡後，由林女酒後駕車準備載送朋友返家，因紅燈違規右轉為中正派出所警員楊淯鈞、黃宇澤等2員攔下。駕駛林女酒測值高達0.99毫克涉犯公共危險罪，而同車王、廖姓、楊姓等3名乘客也因未禁止友人酒後駕車行為，同樣為員警依道路交通管理處罰條例第35條第8項開罰。

同時員警在盤檢過程，赫然在汽車後方乘客座上發現1手提紙袋內竟放有二、三級毒品咖啡包113包、重533.75公克及安非他命8包、重16.91公克等大量毒品，經將4人帶回深入調查及分別實施毒品、尿液檢驗，其中林女及王男涉嫌持有及吸食上述毒品；另楊男、廖女之尿液檢驗呈現第三級毒品陽性反應，也將4人分別依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦。



第二分局表示，暑假期間警方持續就轄區各治安重點區域及路段持續加強周邊巡守工作，並嚴加取締酒後駕車之重大惡行，統計今年迄今，第二分局員警針對酒後駕車總計取締815件，強力維護道路交通安全；另同時針對「安居緝毒」重點工作，持續運用各項勤務方式加強各項掃蕩作為，不斷向上溯源、向下刨根，以打造樂活宜居之臺南無毒生活環境。

▼警方在車內起出毒品，立即將4人帶回。（圖／記者林悅翻攝）