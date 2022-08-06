單親媽嗲喊「那個來不要舔」…人夫嗨戰到癱軟！　正宮見裸照開吉

▲單親媽傳淫照誘人夫，人夫嗨喊「盡量洩慾」、「讓妳癱軟」，正宮發現後硬起來對小三求償70萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名王姓單親媽媽網路交友認識了葉姓人夫，兩人不但相約各旅館床戰，拍攝多張2人全裸擁抱親密照，聊天對話還充滿著「我一定讓妳癱軟」、「盡量把我當洩慾對象」等煽情字句，陳姓正宮發現後，先警告王女不要再來找老公，但沒過多久王又慾火難耐試圖偷偷連繫葉，正宮發火對王女提告求償70萬元，新北地院審後判賠14萬，可上訴。

29歲陳姓人妻控訴，她才結婚滿2年，生下一子，老公就在社群軟體twitter上認識了一名27歲王女，2人竟私約開房，進行數次人與人的連結，還在老公手機裡留下多張全裸牽手擁抱的照片，她偶然翻閱到後大受打擊，進一步查出2人對話滿滿的腥羶色，老公色喊「妳可以盡量把我當洩慾的對象」、「我一定讓妳癱軟」，小三則回「那個來下面味道很重，請你不要舔我」、「你想我就會自己來找我」、「突然很想你」，並附上露奶或下體的大尺度照片勾引老公。

正宮在2021年11月發現老公偷吃後，曾要老公停止這種行為，後來又發現小三傳色照過來，她也直球對決小三，逼得小三當場向正宮認錯、並承諾不會再找老公，但才過2天，正宮又發現小三試圖透過友人聯繫老公，她再也忍無可忍、怒告小三求償70萬元精神撫慰金。

小三向法院表示，現在法律已有不應承認配偶權的概念，她也有立即主動對陳女道歉，就算有侵害，她也只在2021年11月到2022年2月間與人夫往來，損害應屬輕微，她又有1名年僅3歲的孩子要養，陳女要求的70萬撫慰金根本負擔不起。

新北地院認為證據明確，審酌小三王女擔任某社福基金會教師，財產、能力等，元配求償70萬過高，減為14萬元為適當。仍可上訴。