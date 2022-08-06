小三愛上已婚男「熬成正宮」　結局超慘！被綠前任又變大老闆

▲在外遇時，有些小三總希望能夠熬出頭，成為正宮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）





文／周刊王

衛福部醫福會執行長王必勝曾陷入外遇風暴，起初他只說林姓護理師是認識很久的同事，如今則認了彼此關係「不適當、不應該」，兩人現在已經結束，發生外遇，部分的第三者總希望自己最後能夠成功取代配偶，確實有不少小三被扶正後，才發現狀況並非自己想像的完美。

▲瑞穗除了後悔做了愚蠢決定外，一切於事無補。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

日本媒體「ananweb」近日報導，一名化名「瑞穗」的女性自曝，27歲時結識一名大她5歲的男性，對方熟男又風度翩翩的舉止，果然讓瑞穗的一顆心「小鹿亂撞」，最後更決定掰了交往5年的男友，投入新歡的懷抱。沒想到當她墜入愛河後，竟發現對方早已結婚生子，但這反而激起瑞穗的鬥志，甚至宣示，總有一天要取代她老婆地位的想法。

果然這名熟男和元配終於離婚，並且迎娶了瑞穗，如願以償的瑞穗，婚後急迫想和丈夫要有小孩，但對方的態度相當消極，這一點也成了兩人關係轉為冷淡的第一步，在往後的日子，這名老公刻意晚歸，後來甚至徹夜不歸，雙方就這樣零互動般的過了3年，婚前「如膠似漆」的熱情早已消失殆盡，而更讓瑞穗難以忍受的是，丈夫居然會在在週末放假時去見前妻和小孩，這也讓她感覺無論多麼想扮演好正宮的她，終究敵不過丈夫的舊愛。

除此之外，瑞穗某一天還發現，當初被她分手的前男友，如今已成了創業有成的大老闆，瑞穗如今只能懊悔當初做了愚蠢至極的決定，也只能哀怨面對自己選擇的人生。

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