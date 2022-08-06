2億名醫帶「乾妹」出國34次還同居　妻在家顧兒30年…判賠2117萬

▲蘇姓名醫與乾妹發生婚外情，前妻怒告要求他拿出一半財產，法官判准了，前妻可得2千多萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

一名蘇姓名醫與「乾妹」郭女發展婚外情，在台北購屋同居、年年出國遊玩，正宮王女心死訴離後，向法院要求分配前夫的剩餘財產差額2605萬餘元，以及外遇損害賠償90萬元。雖蘇男反駁稱前妻已侵占他許多財產，也絕無婚外情一事，高等法院民事判決仍判蘇男需再給前妻1822萬餘元，加上前審已判的295萬，前妻共可得2117萬餘元。

判決指出，蘇姓名醫與妻子王女結婚30幾年，但卻與「乾妹」郭女越走越近，最後發展出婚外情，王女向法院訴離獲准後，主張前夫須給付兩人剩餘財產差額的一半。她表示，她婚後全職照顧家庭，但前夫卻與郭女在台北購屋同居，從2010年到2016年間每年甜蜜出國旅遊、在外互動親暱就像夫妻，讓她精神非常崩潰，於是依民法規定請求前夫給付剩餘財產差額2605萬，以及損害賠償90萬。

蘇男則說，他婚後辛苦工作養家，在桃園某大醫院工作23年、收入近2億，全部交給前妻管理，但她卻利用管理之便侵占他薪資近2100萬，導致他在被醫院解雇北上創業時，還需要向親友借錢，他指出婚後財產為3155餘萬，但債務卻有4572餘萬，並無剩餘財產，況且前妻先前已經侵占，應視為「先行分配剩餘財產」，應免除或調整分配額。

蘇男同時也強調，郭女為母親的養女，名義上為兄妹，與她也只有兄妹情誼，並無其他私情存在。

台北地院審理後，判蘇男須給前妻295萬元，而蘇對於要給付部分、前妻對於敗訴部分皆不服，各自提出上訴。

高等法院調查，蘇男名下有多筆土地、房產、貸款，以及數筆機器設備廠商匯款金流，還曾數次提領實體黃金，一方面向銀行借取大額現金，且無法交代黃金與款項之去向，確有隱匿財產之情事，計算後蘇男婚後財產扣除債務，與前妻財產差額仍多出4054餘萬。

法官認為，王女婚後捨棄護理師工作，當全職家庭主婦，操持家務並照顧3名子女，前夫北上開診所後僅返家2次的情形下，仍負責照顧子女，讓前夫無後顧之憂在外工作賺錢，前夫雖然都會負擔學雜費與生活費，但也曾認同妻子30多年來為家庭與孩子辛苦了大半輩子，王女的貢獻度不亞於僅負責養家的前夫。

法官也檢視王女提供的前夫與郭女的合照，蘇男親密摟抱、緊靠郭女身邊，貼身勾手依偎，狀似熱戀，也查出2人從2009年起的7年間，出入境次數都是34次，且時間點都相同，蘇男也自述為省費用都與郭女同房，顯然已超出一般兄妹情誼，有不正當交往關係。

審酌蘇男從事醫師工作，開業前月收入近百萬，有高社經地位，給付損害賠償90萬元為合理，加上剩餘財產差額2027萬元(即4054餘萬的一半)，判蘇男須給前妻總共2117萬餘元，全案仍可上訴。