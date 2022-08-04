人夫爬百岳車震女山友！她羞喊：那晚特別強　妻崩潰提告

▲新北一人夫熱愛爬山，爬到和女山友在山上車震，被老婆發現後仍繼續和小三相約爬山。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一人妻知道丈夫愛爬山，一直很支持他的興趣，想不到竟發現丈夫和女山友爬出感情，直接在山上車震，又到旅館開房間，小三還傳私密照給她丈夫，嬌喊「前天和大前天我都有高潮欸」、「親那晚也特別強」等語，之後小三明知姦情已經曝光，2人仍繼續相約爬山，讓人妻憤而提告。新北地院審理後，認定小三侵犯人妻配偶權，應賠償40萬元，全案還可上訴。

判決書指出，這名人夫熱愛爬山，經常和朋友相約出遊，因而結識也喜歡爬山的小三，2人時常參加相同的爬山團體，關係越來越親密，去年5、6月間，2人又相約攀爬百岳，旅途中竟直接在桃園山上車震，並開始交往、上旅館。

人妻在看丈夫手機時，發現小三傳給他的露骨LINE訊息，小三不斷暱稱人夫為「親」，撒嬌說「想昨天跟親做愛」、「前天和大前天我都有高潮欸」、「那晚親特別有感覺」、「因為那時我已經有高潮欸」、「親那晚也特別強」，並傳送私密照給人夫。

妻子痛訴，她對丈夫爬山的興趣一直很支持，看見他和小三的親密對話後，她立刻詢問丈夫，丈夫承認外遇也保證不再和小三聯絡，小三知道姦情曝光，卻頻頻傳訊息安慰她丈夫：「親先不用多想」、「親我真的好擔心你」，沒收到回應後，又繼續傳「好愛你」、「我會等你；想想開心的日子」等語，她原本念及夫妻30年情分，也了解丈夫熱愛爬山，只要求2人不要再一起爬山、過夜，結果小三不僅全盤否認有介入婚姻，到今年4月中還與人夫相約爬山，讓她忍無可忍，提告向小三求償40萬元。

新北地院審理時，法官檢視人夫與小三訊息對話、行車紀錄器等相關證據，認為小三完全漠視妻子的痛苦心情，嚴重侵害她的配偶權，考量小三擔任長照居家照顧員，月薪約4萬7千元，判她應賠償40萬元，全案還可上訴。