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閨密衣櫃藏「男友居家服」！妹子翻訊息驚見裸照崩潰：手一直抖

▲▼衣櫃,衣櫥,示意圖。（圖／視覺中國）

▲在閨密衣櫃裡發現男友的衣服。（示意圖／視覺中國CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

認識多年的閨密，沒想到有一天竟把男友也「歸me」。一名女網友表示，前陣子去找高中最好的閨密見面，結果卻發現對方的衣櫃裡藏了男友的居家服，原以為是自己想太多，之後看了男友的手機，才發現2人的關係早已不單純，女方還傳了多張私密照，讓她相當傻眼。PO文一出隨即掀起熱議。

▲▼情侶示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

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▲原PO和男友從高中就在一起了。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO在「Dcard」發文表示，和男友從高中就認識交往，2人經歷了很多事情，對方也一直把她捧在手心疼，是外人眼中的好男友典範。日前她從國外留學回來，但因為隔離加上家人確診，他們一直沒辦法見面，為了一起過7週年紀念，於是她偷偷跑到對方的租屋處給驚喜，「看得出來他有點錯愕，但還是立馬給我一個擁抱，我沒想太多」。

之後原PO在男友洗澡時，不小心踩到一個女用髮圈，當下以為是男友姐姐的，所以沒有多想，同時間對方手機不停跳出IG通知，可是基於信任的情況下，她也沒有打開來看，「這件事就過了」。

隔天原PO去找高中最好的閨密見面，「因為第一次來她的租屋處，就說我可以隨意參觀，她先下樓拿外送」，但沒想到打開衣櫃竟發現角落裡有一袋衣服，最上面那件是她高中時送給男友的白色T恤，「男友後來都把這件當居家服穿」。之後閨密回家，她還發現對方手腕上的髮圈和男友家中的是同一款，當下只能不斷催眠自己「一切只是巧合」。

▲桃園市丁姓男子今年4月間以「看夜景」為由，邀約女子共遊，但隨後上摩鐵與女子嘿咻後挨告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲原PO被男友和閨密同時背叛。（示意圖／視覺中國CFP）

當晚原PO到男友家過夜，又發現對方手機不停跳出IG通知，忍不住打開來查看，沒想到竟發現閨密的訊息在第1個，且內容相當鹹濕，閨密甚至傳了好幾張裸照和穿角色扮演衣服的照片，「看到這些心臟真的跳超快，手也一直在抖，完全不敢相信他們兩個居然幹這種事」。

不少網友看到PO文後，紛紛表示「好想抱抱你，我懂這種感覺，看到你的文字，我心也在顫抖」、「拍拍，兩個都放生吧，現在發現還不晚，還好不是結了婚以後才發現」、「只能說這兩個噁心的就讓他們去吧，妳值得擁有更好的」、「天啊，同時被最愛的人跟最好的朋友背叛」，也有人建議，「蒐集證據，在朋友聚會時拆穿他們的假面具」、「不小心把照片發到共同好友的群組裡面，然後再不小心退群組，或是不小心發給他們雙方家長一下，或是去7-11不小心印100份出來，原po千萬要『不小心』一點，知不知道」。

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