叫未婚夫拿「700萬聘金」幫母還債！　她被拒絕惱羞罵：太自私　

▲原PO想要男友拿出「700萬聘金」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚禮俗繁瑣，事前準備相當麻煩，男女雙方甚至會出現爭執。一名女網友就說，最近準備要和男友結婚，本來不打算拿聘金，不過因為媽媽有債務問題，她不忍心看到對方過得這麼辛苦，於是想請男友幫忙還清700萬元債務，就當作原本要給的聘金，但對方不同意，雙方因此大吵一架，現在不知道該怎麼辦。

原PO在「匿名公社」發文表示，媽媽遇到爸爸之前是一名酒店小姐，因為爸爸經常去酒店談生意，2人才相遇，「我爸爸那時每天都會包我媽媽的場，爸爸都會順路送媽媽回去，後來媽媽也確實被爸爸追到了」。之後媽媽將原本的工作辭掉，到爸爸的公司上班當秘書，生活上還算富裕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過後來媽媽迷上股票，把房子拿去抵押，爸爸的錢也被輸光，家中公司被害到倒閉，但媽媽還是沒有覺悟，甚至跑去借高利貸，直到有人上門討錢，爸爸才忍無可忍決定離婚，之後她就跟著爸爸一起生活。

▲原PO想邀請媽媽來參加婚禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，最近決定要和男友結婚了，想要邀請媽媽來參加，於是和男友拿著喜帖一起去找媽媽。對方看到她上門也很開心，接著就問男方有沒有給聘金，她回應說爸爸不接受聘金，沒想到下秒媽媽就開口借錢，「她希望我男朋友能拿出700萬幫她還錢，就當他沒給我的聘金」。

原PO聽到媽媽的說法後，心想700萬對男友家來說應該只是小錢，加上不捨媽媽過得這麼辛苦，所以和男友提了這個要求，不過對方沒有接受，2人因此大吵一架。她生氣表示「真的覺得他很過份又自私」，現在不知道還要不要和男友結婚，或是如何讓男方拿出700萬聘金幫媽媽還債務，「你們可以給我一點意見嗎？」

PO文曝光後，不少網友傻眼表示，「那7百萬寧可去娶更懂事的女人，妳媽媽有1就有2，不是7百萬那麼簡單的」、「自己的媽媽自己孝順好嗎？如果立場反過來，你男友說他媽媽簽地下樂透彩輸了一千萬，要你幫忙，你要不要幫？你真的以為七百萬很容易拿是嗎」、「7萬都嫌多了，父母的債自己還。對方沒立場也沒義務幫妳負擔這些。反過來說，妳是為了愛他而結婚，還是為了錢？」「你覺得還完這700萬就不會有後續嗎？借錢還債真的是無底洞，婚真的也別結了吧」。