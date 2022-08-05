要求男友送花！菜鳥妹「七夕收1大束」放辦公室　她噴：想炫耀？

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

昨天是七夕情人節，大票情侶檔放閃秀恩愛。一名女網友傻眼表示，新人學妹竟要求男友送花到公司，一大束放在辦公室裡超顯眼，雖然的確是浪漫之舉，但她認為後續處理相當麻煩，不禁嘲諷直呼「為了炫耀嗎？」

女網友昨在PTT發文提到，「今天七夕情人節，我和男友是沒有打算今天慶祝，預計延到周末。我負責帶的新人學妹，試用期還沒過，在鄰近中午時，收到一大束花，是花店專程送到公司來的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

午休時，新人妹透露，她要求男友今天晚餐前一定要送花。這番話讓原po不禁傻眼，「今天是上班日，這不等於變相要求送到公司來嗎？結果整個下午經過她位子時，都看得到整束花，還有明顯味道瀰漫在辦公室裡。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

最後，她不禁搖頭直呼，「乍看之下好像很浪漫，但下班還得搬下樓、搬回車上，後續處理很麻煩，實在不理解要求男友送花到公司在想什麼，為了炫耀嗎？我的話會覺得挺尷尬耶，大家覺得呢？」

對此，鄉民們紛紛回應，「你是羨慕還是嫉妒」、「我只能羨慕了～沒這樣過」、「不會特別要求，但會這樣做我覺得很浪漫，加分哈哈」、「想在公司收到花」、「我會覺得很尷尬」、「如果想騎驢找馬，這樣在公司裡會少掉一些機會」。

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►風靡日本！減重名醫工藤孝文「綠茶咖啡懶人速孅飲」 專屬升級好康

►太需要了！資生堂「安耐曬金鑽高效防曬露」 妹子們快捕貨

►夯爆款「石墨烯涼被」買1送1！控溫、抗菌還可水洗

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折