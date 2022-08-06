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幼教師帶男友回家！鄰居撞見狂罵「私德有問題」：怎麼讓她搬走？

▲▼ 治療室,教室。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲隔壁幼教師的行為讓鄰居看不下去，上網詢問「怎麼讓她主動搬走」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

鄰居的行為讓自己不開心，是誰的錯？一名網友分享，他的住處隔壁住了幼兒園老師，對方每天早出晚歸，他一度以為是帶學生太辛苦，後來經過了解，才知道對方「滿口粗話愛抽菸」，每天流連夜店，還帶不同的男生回家，讓他不禁詢問，「要怎樣才可以讓她主動搬走呢？」不過，貼文曝光後，原PO瞬間遭酸「管太寬」。

這名網友在「靠北租屋2.0」分享，隔壁的幼兒園教師每天早出晚歸，他原先以為是帶學生太辛苦，聽鄰居傳出的消息才知道，該名幼兒園老師其實是每天泡夜店、帶不同的男人回家，還「滿口粗話愛抽菸」。

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網友認為，雖然不是在孩子面前講髒話、抽菸，但會令人覺得社會觀感不佳。此外，網友還說，有次他帶著孩子回家，發現該名教師與「男友」在門口調情，直到看見他與孩子才稍微收斂，男方開口建議「我們或許等等可以生一個」，讓他氣炸了，痛批私德有問題。

▼鄰居認為，該名幼教師的行為，讓人觀感不佳，希望對方主動搬走。（圖／免費圖庫pixabay）

▲▼買房,大樓,公寓,購屋,物件。（圖／Pixabay）

網友表示，他不會無聊去探聽該名教師上班的地方，只希望孩子不要被對方教到，若真的被教到了，希望該名教師自行搬家，「我們都覺得這種行為很下夕下井！」

網友也說，很害怕該名教師在屋內亂來被孩子聽到，若因此導致孩子早熟、交到奇怪的女朋友，事情可就不好辦了，「希望請求大家的幫助，要怎樣才可以讓她主動搬走呢？」

不過，網友的貼文曝光，瞬間遭到眾人酸爆，不少人留言嗆，「你們家長辦事被聽到的機率應該比隔壁的高唷」、「怎麼看完了這篇文章，覺得有問題的人是你自己」、「他在工作上能展現出他的素質跟專業就好，你管他怎樣，管好你自己就好」、「我覺得身為一個家長，你這種觀念才叫下夕下井，教壞小孩」、「他上班沒有問題 ，對的起自己的工作，請問下班了關你屁事？」

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