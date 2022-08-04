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試婚同居第一晚…她撞見男友藏6年秘密　2秒尷尬畫面忘不掉

禿頭,禿子,頭髮,毛髮（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO發現男友是禿頭。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間該有秘密嗎？一名28歲女網友表示，最近開始和交往6年的男友同居，不過一起住的第1個晚上，竟意外發現對方竟然是「禿頭」，她想幫忙卻擔心會傷到對方自尊心，不知道該怎麼辦，只好PO文求助。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，和交往6年的男友準備要結婚了，所以從這個月初開始試婚同居，原本很期待2人生活，未料同居第一晚，「看到男友剛洗好澡從浴室出來，他拿下頭上的毛巾的那個瞬間」，驚覺對方竟然是禿頭。男友察覺到她眼神的變化，得知隱藏已久的秘密被發現了，「我們大眼瞪小眼的那兩秒，一直在我腦海揮之不去，真的最怕空氣突然安靜」。

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之後2人氣氛一直很尷尬，一段時間後男友才主動開啟話題，透露剛開始交往的那2年頭髮都沒有異狀，但之後因為工作關係變成遠距離，加上工作壓力大，同事提醒一句，才驚覺自己落髮相當嚴重，但因為沒時間和心力去治療，只好靠假髮才撐場，「我才知道原來這就是為什麼每次出遊過夜，他總是比我晚睡又比我早起的原因」。

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO不知道要怎麼幫助男友。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO指出，雖然不會因為男友禿頭而影響到彼此感情，也可以體會對方因為落髮自卑而不想面對的心情，所以不敢輕易提起這件事情，可是想要幫助也擔心對方會受傷，因此才會PO文求助，「有什麼比較好的說法或方式能給我一些建議嗎？」

不少人看到後紛紛表示，「適度的鼓勵，陪他一起面對」、「現在還不是一堆整形男女都結婚了，植髮啊，不是什麼大問題啦」、「叫他去看醫生，評估還能救的程度」、「要不要試試看整個剃光，搞不好很適合他，有些光頭型男也是好看的」、「禿頭也是有分種類的，越早發現越好治療，如果他30出頭的話那一定來得及」、「剃光頭啊，光頭藝人也滿多的，不然就植髮！ 他肯定覺得自卑吧，多鼓勵他」。

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