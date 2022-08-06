林佳龍競辦批汐東線「爭功諉過」　侯市府嗆：噴選舉墨水、顛倒是非

▲侯友宜呼籲中央快核定汐東捷運計畫。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／新北報導

行政院長蘇貞昌5日視察汐東捷運，但新北國民黨團批評沒有新的進度，更是在為民進黨新北市長參選人林佳龍造勢。林佳龍競選辦公室發言人李晏榕批，侯友宜掌握市政權力已經有12年，是遮掩事實真相、爭功諉過。對此，侯市府回擊，林佳龍懶跑基層不做功課， 競選團隊也很不稱職，連資料都懶得找，只會噴選舉口水，對於汐東捷運計畫的來龍去脈絲毫不了解。

新北市政府發言人張愛晶表示，汐止民生線原於91年由當時即為直轄市的台北市捷運局開始規劃，並擔任主管機關，直到109年10月四首長會議，協議汐東捷運優先推動，侯友宜表達一肩扛起承擔先行的意願， 並由新北市捷運局積極爭取自辦，台北市以及交通部雙雙同意由新北市政府擔任主管機關後，由侯友宜率領的新北市政府承擔起汐東捷運的規劃施工。

張愛晶指出，林佳龍競選團隊連109年10月至今是幾年的簡單數學題都不會計算，沒想到地方制度法也沒學好，難道不知一屆市長任期四年？故意進行選舉操作，老是瞎扯侯市長執政12年。

張愛晶再說，什麼都可以不懂，但怎麼連蘇貞昌的發言也聽不懂，5日蘇貞昌才剛表示「民生汐止線核定十年了，但始終動不了，就是因為台北市認為民生那一段不要」，林辦發言人無視於事實何在，只顧吹捧聽命蘇貞昌指示下成立溝通平台的林佳龍先生，由此可見睜眼說瞎話，只想爭功諉過的是誰，立刻昭然若揭。不過新聞稿裡唯一有件事情倒是真的寫對了，「市民的眼睛都是雪亮的」，不要以爲會噴選舉墨水，就能顛倒是非。

