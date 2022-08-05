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日本是韓國的大哥！日議員失言「南韓需被再教育」：日韓非對等關係

▲▼衛藤徵士郎與日相岸田文雄合照。（圖／翻攝自Twitter@etoseishiro）

▲衛藤徵士郎與日相岸田文雄合照。（圖／翻攝自Twitter@etoseishiro）

記者羅翊宬／編譯

修復文在寅政府時期降至冰點的日韓關係，成為如今南韓尹錫悅政府、日本岸田政府的重要外交課題。不過日前，日本自民黨眾議院議員衛藤徵士郎卻在黨內發言表示，日韓雖貴為兄弟鄰邦，但畢竟日本士曾殖民過韓國的「哥哥」，應以寬大的雅量「教育韓國」，此言一出引起極大爭議。

根據韓媒《News1》，日本前眾議院副議長衛藤徵士郎於4日在黨內針對日韓關係表示，「不管怎麼看，韓國算是日本的兄弟之邦。正確而言，日本算得上是哥哥。日本應寬懷大量攜手、協助韓國，試著以此修復日韓關係。」

針對現場記者提問，衛藤徵士郎作出解釋，「我國（日本）過去曾將韓國視為殖民地。想起這一點，不管如何來看，對於韓國而言，日本應該是哥哥。」

現場有記者提問，「難道您不認為日韓關係是對等的嗎？」

衛藤徵士郎回答，「難道日本民眾就認為日美關係是對等的嗎？我不這麼認為。同樣地，我也不認為日韓關係是對等的。日本應該要無時無刻站在領導者的地位，因為不管是經濟力量、戰後日本在國際上的地位、在國際組織裡的地位等各種層面，日本總是比韓國站在更優越的位置。」

對於衛藤徵士郎的發言，南韓共同民主黨國會議員、韓日議員聯盟幹事長尹昊重（윤호종）表示深感遺憾。

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