中國飛彈落入EEZ！　路透：可能讓日本「增加國防預算」支持度提升

▲《日本國憲法》第九條規定，戰爭不是日本解決國家爭端的合法手段。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共解放軍自4日開始在台灣周圍海、空域進行實彈軍演；日本防衛省表示，中國4日從內陸朝台灣方向發射9枚飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ）。路透分析指出，此舉可能讓日本政府增加國防預算、軍備的支持度大幅提升。

根據《路透社》報導，中國4日向日本沖繩西邊海域發射了5枚飛彈，前外交與防衛大臣河野太郎表示，「這清楚表明，如果台灣發生任何事情，我們都會受到影響。」當記者問及，日本國民是否會支持增加國防預算時，河野指出，現在日本的趨勢已經出現轉變。

在日本，國防是一個意見分裂的議題，作為二戰戰敗國，日本目前遵守《日本國憲法》第九條，也就是「放棄戰爭、不維持對外戰力、不擁有交戰權，戰爭不是日本解決國家爭端的合法手段」。

根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）發表的2021年國防預算排名，首相岸田文雄承諾，將在5年內將國防開支增加一倍，達到國內生產毛額（GDP）的2％，這將使日本成為僅次於美國、中國的世界第三大軍費開支國。不過，目前岸田政府尚未透露，這些國防開支的經費來源，是透過縮減其他地方的經費，或是利用借貸取得。

日本拓殖大學世界研究所所長川上高司（Takashi Kawakami）表示，中國飛彈讓岸田有機會澄清自己的立場，尤其考慮到美國最終會參與的程度，「日本顯然需要表明出已經準備好戰鬥了。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》