今天還有軍演嗎？　鄉民刷一整排「喊2字」被推爆

▲中國今天還有軍演嗎？話題引發網友熱烈討論。（合成圖／國防部發言人、批踢踢八卦板）

記者邱晟軒／綜合報導

中國原訂4日起到7日，在台灣周邊7處海域進行軍演，不過解放軍東部戰區新聞發言人昨下午突然宣布，整個實彈發射訓練任務已圓滿完成，解除相關海空域管控，引發外界熱議。對此，就有鄉民今（5日）好奇發問「中國今天還有演習嗎？」

有一名網友今天在批踢踢八卦板發文表示，中國解放軍4日好像說任務達成，解除海空封鎖，「可是不是說要演習4天嗎？那接下來三天還有演習嗎？還是已經回家睡覺了？有沒有八卦？」

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▲中共解放軍圍台軍演，全球高度關注。（圖／路透社）

文章曝光後，網友一面倒點名日本，紛紛回應「靜候日本中央消息」、「等日本」、「等日本消息喔」、「晚上日本新聞會報」、「等日本啊！我都等日本爸爸說話」、「等日本通知」、「等日本公佈的真的比較好」、「相信日本，END」、「以日本公布為主」。

不少網友呼喊日本防衛省更新公告，「關注日本防衛省訊息」、「等日本政府的消息」、「日本會告訴台灣人民實情」、「防衛省晚點公告，你說什麼國防部？」、「現在起我只相信日本防衛省消息」。

網友之所以有志一同喊等日本消息，原因可能是因為，台灣網友認為政府訊息掌握太慢，因為日本防衛省4日晚間率先我國防部公布，4枚導彈穿越台北上空的消息。

日防衛省指出，中共解放軍從東京時間4日下午2時56分至4時08分，共發射9枚彈道飛彈。5枚從福建省發射，兩枚從內陸地區發射，飛行距離介乎350至700公里，其中4枚掠過台北上空。

事實上，國防部今天表示，上午計有中共軍機、軍艦多批於台海周邊演習，並踰越海峽中線活動，我國國軍將運用岸置飛彈系統適切應處。我國國軍運用各種監偵機制，嚴密監控敵情狀況，除於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈系統適切應處。

國防部指出，共軍此次軍演，不論是發射彈道飛彈，或是刻意踰越海峽中線進行演習，均屬高度挑釁行為。國軍將秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，軍民同心協力，堅定捍衛主權和國家安全。

▼今天還有軍演嗎？網友一面倒喊話：等日本消息。（圖／批踢踢八卦板）