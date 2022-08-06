今年底前重建117棟國中小新校舍　教部：打造安全舒適校園環境

▲教育部加速改善國中小校舍耐震能力，圖為新竹縣石光國小新校舍。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為加速改善國中小校舍耐震能力，教育部在2017年爭取行政院專案經費，協助地方政府拆除有立即、潛在危險或缺乏補強經濟效益、亟待整建的老舊校舍，並重建158棟新校舍，2020年再以行政院一般性補助款經費，繼續協助地方政府，在今年（2022）底前重建117棟新校舍，打造全國中小學安全舒適新校園。

教育部國教署指出，2019年根據內政部耐震規範，優先協助Is值80以下校舍提升耐震能力，自2020年起，接續針對Is值80到100的校舍進行整建，並提醒學校於重建時應考量空地綠化、節能減碳、通風採光及防災避難等面向，同時結合在地特色，完善校園環境。

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以新竹縣石光國小為例，國教署表示，該校原教學大樓1975年興建，至今超過40年，經過進行校舍耐震評估，為提供師生更安全優質的教學環境，決議進行拆除重建。

▲教育部加速改善國中小校舍耐震能力，圖為新竹縣石光國小新校舍。（圖／教育部提供）

國教署指出，校方在規劃時，在空間設計上刻意聯結客家的在地精神及原本的空間地景，並融入活潑的建築元素，以呈現兼具傳統傳承意義和現代創新活力的三合院建築；用色上則大量採用在地色彩，像是幸福洋溢的草莓紅、感恩惜福的稻穗金、堅毅卓拔的仙草褐、生氣盎然的草地綠等，透過建築與色彩，激勵孩子以正向態度感恩土地及家庭社區，並以更廣闊的胸襟面對學習與成長。

國教署強調，未來也會持續和縣市政府共同努力協助學校提升安全舒適的校園品質，讓所有孩子安全健康、快樂成長。