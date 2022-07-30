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退場專輔學校名單8月首度公布　避免學生「誤上即將沉沒的私校」

▲▼教育部預計8月公告專輔學校名單，提供學生與家長選校參考。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部預計8月將召開退場審議會，再公告專輔學校名單，提供學生與家長選校參考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／專題報導

私校停招、停辦消息頻傳，不少學生與家長都擔心誤上即將沉沒的私校，教育部指出，在立法院4月三讀通過私校退場條例後，預計8月將召開退場審議會，屆時對外公告「專案輔導」學校名單，提供學生與家長選校參考，也會保障即將停辦的教職員工生相關權益。

受到少子化影響，私校學生人數大減，因此停招、停辦或被列為專輔學校的消息頻傳，不少學生與家長擔憂，未來就讀大學可能念不完4年，權益因此受影響，在立法院4月三讀通過「私立高級中等以上學校退場條例」後，將可提供更多相關資訊。

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全國私校工會理事長尤榮輝分析，依照目前學生就讀都是「先公後私」與少子化影響下，118年度私立大專學生僅剩59.5萬人，將造成約40所私立大專校院退場。

▲▼大學退場潮專題圖表。（圖／大生活中心）

尤榮輝指出，政府一直以來都歧視私立大學辦學，或者對私大創造不公競爭環境，包括資源分配先公後私、患寡也患不均，其次是公立大學學費只有私校一半，第三是長期凍漲私校的學雜費，大環境對私校辦學很不利，政府應該思考彌平公私立學費的差距，建議每個學期發給私大學生2.5萬元的教育券，或者鬆綁私大的學雜費，讓有心辦學且辦的好的大學，能夠取得更多資源，最後則是教育部增加對私立大學的補助。

立法院三讀通過私校退場條例，教育部近期緊鑼密鼓修訂相關子法，教育部表示，根據退場條例規定，教育部已在6月預告「教育部私立高級中等以上學校退場審議會組織及運作辦法」草案、「預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法」草案，待完備退場條例授權子法相關程序後，預計8月召開退場審議會。

教育部指出，根據退場條例規定，教育部應組成退場審議會，由審議會審議專輔學校的認定及免除，條例也規定，預警學校及專案輔導學校指標包含「財務狀況、師資質量、合格教師比率、維護學生受教權益檢核等面向」，屆時審議會也會依規定辦理。

▲▼ 教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部預計8月將召開退場審議會，再公告專輔學校名單，提供學生與家長選校參考。（圖／記者許敏溶攝）

過去教育部不會公告專輔學校名單，但教育部指出，8月會議後，將依規定對外公告專案輔導學校名單、董事會組織成員名單、學校法人董事會會議紀錄及查核輔導紀錄等，提供學生及家長選擇就讀學校時參考。

除了學生與家長外，教育部表示，退場條例也保障教職員生，例如主管機關定期檢核專案輔導學校教學品質，並設置退場基金，在學校停辦時，由主管機關將學生分發到其他學校就讀，因轉學產生的額外費用，則由退場基金來補助。

至於退場保障教職員工權益部分，教育部指出，將透過建置轉職媒合平台給教職員工運用，另專案輔導學校應發給資遣、退休或離職員工慰助金，保障教職員工權益，另學校停辦時，可申請退場基金墊付停辦前教職員工薪資等費用，避免教職員工生活困頓或影響生計，而在主管機關命學校停止全部招生時，重組董事會成員應包含專任教職員。

教育部表示，私立大學若希望提高財務自主，應該和國立大學採取一樣密度的監督財務資訊公開透明機制，至於發放私校教育券議題，教育部為協助私大照顧弱勢學生，除全額補助私校減免除弱勢學生學雜費、推動弱勢學生助學計畫，也已積極透過高教深耕、私校獎補助等經費，協助私校提升教學研究環境，補助經費每年達百億元以上。

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【專題報導】大學倒閉潮來了！未來8年將有超過40所大專校院退場...

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