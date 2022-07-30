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覬覦「退場財」私校董事會各方人馬競逐　搶親逼婚如八點檔

▲▼華夏科技大學傳出將由台科大「接收」。（圖／摘自華夏科大網站）

▲華夏科大傳出台科大「逼婚事件」，引發外界關注。（圖／摘自華夏科大網站）

記者許敏溶／專題報導

經營不善私校頻頻爆發負面消息，但私校因校舍、校地等龐大資產，引發各路人馬搶進覬覦「退場財」，私校董事席次買賣早已不是新聞，連營造、長照等背景都可進入私校董事會，甚至找有力人士當「門神」，更誇張的是，竟有業者直接詢問高教工會「某校董事會是否適合入主」，而董事會對退場後校產如何處置更頻傳爭議，近期還出現公校搶親逼婚等怪現象。

在少子化衝擊下，經營不善的私校，頻頻傳出停招或停辦消息，私校董事會因為需要資金等因素進行改選，引發各路人馬搶進。

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高教工會組織部主任林柏儀坦言，在經營不善的私校為找財源，買賣董事席次很常見，等待退場的董事會到社會上詢價，也不管對方是什麼背景，但想入主私校董事會者，也是以利益為出發點，通常是想花一筆錢改辦其他事業，例如最近的高苑科大，就有營造、長照背景的董事入主，其出發點是讓學校停招停辦後，就可利用學校土地與建物來從事長照等相關領域事業。

「還有找立委或教育部官員入主董事會」，林柏儀指出，雖然法令規定私校退場後校產歸公，但部分私校找這些有力人士入主董事會，其實就是希望他們當「門神」，藉此說服教育部或立法院配合董事會的計畫，看能否在最後階段「有利可圖」。

林柏儀強調，辦教育要正當，私校辦不下去，資產就是歸國家社會，這是基本原則，教育部不應該開漏洞，到目前為止，教育部處理私校退場，還缺乏明確立場，導致私校想找「有力人士或財團來試看看」，還有人想覬覦「退場財」，這很不合理。

另近期包括華夏科大和台科大、南開科大和暨南大學等，因私校董事會成員私下和國立大學接洽捐贈校產，引發私校師生不滿，被外界認為是公校搶親逼婚，卻也凸顯董事對校產如何處置的意見嚴重相左。

▲▼南開科大傳出將捐產給暨南大學並合併。（圖／摘自南開科大網站）

▲南開科大曾傳出將捐產給暨南大學並合併消息。（圖／摘自南開科大網站）

全國私校工會理事長尤榮輝認為，部分私校董事的出發點是好意，但因為消息提前曝光，不僅讓原本的私校師生人心惶惶，更影響私校招生，結果適得其反，建議私校董事會在決策前，不管出發點為何，都應該先在校內取得共識，否則帶來只是帶來反效果。

至於私校可否以「公私併」退場，儘管教育部有意推動，高教工會也支持，但尤榮輝指出，「公私併」在法令與執行面上很難過關，因為私校得退場才能捐給公立學校，但退場就是創造失業，也等於消滅私校，而「私私併」老師才有機會保留教職，更容易獲得私校師生的支持。

華夏科大在5月傳出將由台科大「接收」消息，引發華夏科大師生不滿，最後台科大只能道歉，之後再傳出暨南國際大學將接收南開科大，兩校商討以「捐贈→承接」方式合併，但6月底南開校長許聰鑫已表示，捐贈議題日後不會再討論，也讓兩個可能「公私併」的機會落空。

「公私併本來就不太可能！」尤榮輝指出，不管從法律面或執行面，都不太可能「公私併」，最大問題是公立大學不是法人，私立大學是法人，想合併在法令上就無法過關，而且在執行面上更不可能，首先公私立學校老師退休制度不一樣，公立學校的職員是公務員身份，私校則是勞工身份，「合併後要怎麼處理？」而且現在法令就是私校退場才能捐獻，等於先消滅私校，但退場就是創造失業，教職員失業、學生沒有母校，「私校師生怎麼會同意？」

▲▼全國私校工會理事長尤榮輝談論教師法修法。（圖／全國私校工會理事長尤榮輝提供）

▲尤榮輝認為大學若要合併，「私私併」比「公私併」容易。（圖／全國私校工會理事長尤榮輝提供）

比起「公私併」，尤榮輝認為「私私併」反而比較可能，他說，若都是私校來合併，教職員工的權利比較有保障，不會因為合併被逼退，也不用擔心退休制度不同軌問題，這是比較好的選項，建議教育部鼓勵私立學校之間透過私校法合併，進行資源整合與校產活化，創造更好教育機會。

儘管「私私併」看來成功機會較高，但林柏儀還是認為，台科大與華夏科大的「公私併」，基本上方向是對的，因為少子化影響下，再過3、5年，華夏可能面臨招生困境，若能讓公校幫助而私校公共化，這才是最理想，這次因華夏董事會決策過程沒有經過民主討論，讓華夏師生「連尊重感覺都沒有」，引發師生不滿，更沒看到政府與台科大對華夏師生釋出利多，才會讓一樁美事面臨破局。

▲▼台科大校門大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲華夏科大傳出被台科大「逼婚事件」，引發社會熱議。（圖／記者許敏溶攝）

林柏儀指出，台科大與華夏事件，反映出教育部還沒想清楚方向，也沒很好規劃，建議教育部撥出一筆經費來獎勵「公私併」，幫助華夏未來在招生困難下仍可正常經營，老師則有可在穩定環境任教、學生可順利畢業，未來資產則提供台科大使用，這種模式對雙方才是互利且合理。

教育部表示，根據私立學校法規定，私校合併態樣包含「學校法人與學校法人間、私學與私學間」合併，尚無與國立大學合併的法源依據，教育部目前對公私立大學合併推動，定位為公私立學校間以提升品質、追求卓越為目標，藉由具互補性的跨校合作，漸進式進行教學與研究之資源整合，而非組織的實質整併，但已經委託相關單位進行「推動公私立大學之間的跨校合作模式」研究案，期待建立可行合作機制。

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