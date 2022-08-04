數位證書需求激增　逾60大學加入「估每年15萬學生取得」

▲教育部推動大學數位證書計畫，已有超過60所大學加入，圖為台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

記者許敏溶／台北報導

因應數位化時代企業徵才、國際移動需求擴大，對學位證書的確認需求增加，教育部推動「大專院校數位證書試辦計畫」，截至111年，已有超過60所公私立大專院校加入該項計畫，預估未來每年將會有超過15萬名學生可取得數位學位證書，占全國年度畢業生總數55%。

配合國家發展委員會規劃「智慧政府行動方案（My Data 數位服務個人化）」等資訊應用，教育部從109學年度啟動大專院校數位證書試辦計畫，委託成功大學資訊工程學系副教授莊坤達、數學系副教授舒宇宸所帶領團隊開發建置並訂定數位證書標準規範，全力推動數位學位證書發行。

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教育部指出，大專院校數位證書計畫由「發證」及「驗證」兩大系統所構成，並委託成功大學與種子學校執行團隊共同支援參與本計畫合作的大專院校，協助建立各校發證流程、串接畢業生資料，讓各學校快速發展符合規範的數位學位證書發證系統，本期數位證書系統建置依各校佈建進度不同，在111學年度分批針對當期畢業生正式發放數位學位證書，目前則已發放近4萬張數位學位證書。

教育部進一步表示，本期新加入計畫共40所大專院校，包括中興大學、中央大學、台中科技大學、銘傳大學、實踐大學、朝陽科技大學、中國醫藥大學等，詳細名單可參考計畫網站，未來也會持續邀請全國各公私立大專院校加入，以擴大數位學位證書普及率，希望未來全國都能透過本系統，在學界、企業界快速驗證各式學位證書。