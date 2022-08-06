「側掛過彎」躲查緝挨罰！重機騎士辯：警察也這樣　法官打臉

記者蔡文淵、林冠吟／苗栗報導

一名張姓男子今年6月間，行經獅潭鄉台3線118.3K處時，被員警發現張男多次「側掛過彎」壓車，數度鳴笛、按喇叭要求張男停車受檢，但張男不但充耳未聞，還直接加速逃離，因此對張男開出危險駕駛等共3.8萬元罰單、吊扣機車執照、汽車牌照6個月。張男不服提行政訴訟要求撤銷罰單，一審法院以無危險駕車等由撤銷張男罰單；但更一審改判張男敗訴。

回顧整起事件，張姓男子去年6月14日上午7時許，行經獅潭鄉台3線118.3K處，員警發現張男未依規定安裝照後鏡，還多次側掛過彎，立即上前鳴笛示意張男停車受檢。

▲張男去年6月騎乘重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8。（圖／翻攝自當事人臉書、資料照）



不過員警一路尾隨鳴笛、按喇叭，不斷示意張男停車，雙方最近距離一度僅離5公尺，但警方的行為通通都被張男無視，張男最後還利用過彎優勢狠甩警方，直接加速揚長而去。

警方事後也依行車紀錄器畫面，依違反道路交通管理處罰條例，「危險駕駛」、「拒受稽查而逃逸」等事項，對張男開出2張共3.8萬元的罰單，同時吊扣機車執照、汽車牌照6個月。但張男不服，訴願未果後，提行政訴訟。

▲重機壓車過彎遭吊照6月罰3萬8，騎士提行政訴訟後，一審勝訴，但監理站不服，上訴至更一審後，法官認為張男危險駕駛明確，判張男敗訴。（圖／資料照）



一審，張男向法官辯稱當日自己為正常行駛，且從員警的行車紀錄器來看，根本無法證明他有危險駕駛情勢，而他當下又因風切聲與環境噪音，同時還因需要注意前方路況，因而聽不見後方警車的鳴笛聲，因此繼續正常行駛，並無拒絕停車接受稽查而逃逸等違規行為，主張撤銷罰單。

一審法官勘驗後，認為縱使張男在過彎時有傾壓車輛之舉，同時也有上半身與部分車身進入外側車道等情形，但仍屬於正常、穩定操控，且張男彎壓的路段均為彎道，難認張男有危險駕駛等情形。至於張男拒絕停車受檢部分，法官則認為，張男自認為並無違法道交條例危險駕車等行為，因此拒絕受檢，與法規構成要件不服，判張男勝訴，撤銷2張罰單。但監理所不服提起上訴。

更一審時，張男向法官強調，當天他「傾壓過彎」的舉動，同時也是警察使用大型重型機車所需進行的相關訓練，再次強調自己並無危險駕駛等行為。

不過監理所反駁表示，從行車紀錄器畫面中可以多次發現，張男在內側車道反覆壓車至車道線或靠近雙黃線，膝蓋甚至差點磨到道路，還有輪胎在內側車道，但張男的身體和車身已經傾斜伸入外側車道等情形。

監理所指出，「側掛過彎」為機車賽事中選手所使用的過彎方式，但在一般道路上並不需使用，何況台3線限速60公里，員警因發現張男並未裝設照後鏡，因此上前鳴笛、按喇叭要求張男停車受檢時間更是長達1分鐘之久，但張男不但始終都未停下、加速駛離，還使用側掛過彎的方式行駛，主張對張男所開出罰單並無不適。

更一審法官認為，從行車紀錄器中可以清楚聽見大聲之鳴笛與鳴按喇叭等聲響，員警也持續尾追張男，要求張男停車受檢，而張男明知道自己未裝設照後鏡違規，且在經過警車沒多久後便遭警車緊追在後，就警員是否有意對其進行攔停，更容易能產生合理連結；儘管張男表示自己因為攜帶全罩式安全帽，加上機車排氣管聲音過大，因此沒有發現員警對其攔停，但審酌事發周遭並無相關車輛等因素來看，張男無理由沒聽到警方鳴笛聲，不採信張男的辯詞。

▲更一審法官認為，張男當時並無安裝照後鏡違規事實明確，且警方大聲鳴笛、周遭並無其他車輛，就算張男頭戴全罩式安全帽，也沒有理由聽不見。（圖／資料照）



至於張男是否有危險駕駛等情形來看，法官重新審視行車紀錄器畫面後發現，在短短1分鐘內，張男至少行經5個以上彎道，卻都使用高速傾壓過彎的方式行駛，儘管車輪仍在車道線處，但張男的上半身與車身都以跨越至外側車道，其右膝蓋更相當接近地面。

法官指出，從影片中來看，張男行駛車速明顯已超過速限60公里，其車速至少有90公里，更無視道路上所標示「連續彎路」、「慢」、「減速」等標字，還以危險行為高速疾駛5個以上彎道，如遇突發狀況，其產生之危險性不言而喻，更即容易引發車輛碰撞，進而危害其他用路人與自身生命安全，認定張男危險駕駛行為屬實，判張男敗訴。全案仍可上訴。