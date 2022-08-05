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農漁產遭禁「再發農遊券挨轟像辦園遊會」　農委會拿數據反擊藍營

▲▼農委會 針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中國接連宣布暫停台灣水果與水產輸陸，陳吉仲推出4大措施及包括發30萬份農遊券，但國民黨批評只噴口水、辦園遊會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

為報復美國眾議院議長裴洛西來台訪問，近期中國大陸接連宣布台灣100多家食品暫停進口，以及柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，國民黨今（5日）批評農委會只會噴口水，沒有具體措施，農委會則回應，已採取因應措施並取得顯著成果，包括積極透過內銷、加工及外銷等多元因應措施，成功穩定產地價格，而且生鮮水果銷中比例已從105年的84.4%降至110年41.4％。

中國大陸從去年3月起，先後暫停我國鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚輸中，本週為報復裴洛西訪台，更宣布台灣100多家食品暫停進口，以及柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸陸，儘管農委會主委陳吉仲昨表示，將到WTO據理力爭，也提出4大因應措施，包括強化海內外市場拓銷，同時推出滿600元就有機會抽中農遊券，共有30萬份中獎機會，但國民黨今召開記者會，批評農委會只會噴口水，沒有具體措施，農委會提出消費600元就有機會抽獎農遊券，批評「是在辦園遊會嗎？」。

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農委會則回應，從去年3月中國大陸不顧國際慣例與貿易規範，暫停台灣鳳梨等農漁產品進口，農委會已積極透過內銷、加工及外銷等多元因應措施，成功穩定產地價格，藉由提供海外拓銷獎勵、補助業者與目標市場通路聯合舉辦行銷活動，以及鼓勵跨境電商強化多元外銷管道等方式，化危機為轉機，生鮮水果銷中比例已從105年的84.4%，110年降到41.4％，改變以往高度依賴中國市場狀況。

以鳳梨為例，農委會指出，去年中國宣布禁令後，農委會立即採取各項因應措施，去年外銷日、港、韓、馬來西亞均有明顯成長，到今年8月4日為止，外銷數量已達2萬1328公噸，其中銷往日本為1萬8403公噸，顯見日本已成為台灣鳳梨穩定出口市場，且鳳梨產地價格，也由108年每公斤20.53元、109年20.47元，逐年成長至去年22.13元，今年主要產季產地價格更提高到24.44元，顯見政府穩定鳳梨產銷的相關措施成果顯著。

在釋迦方面，農委會表示，今年迄今，我國釋迦外銷數量已達3060公噸，較去年出口中國大陸以外市場的數量大幅成長247%，其中冷凍釋迦全果與切丁、切塊的即食凍果產品，深受日本等各國消費者喜愛，外銷通路逐漸打開。

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