發農遊券解經濟衝擊？　藍團轟「只會噴口水」：以為農委會在辦園遊會

▲國民黨團召開「中國大陸禁止食品、農產品進口，政府如何協助因應？有無方案？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

美國眾議院議長裴洛西訪台，中國大陸不爽，大規模禁止台灣上百家廠商，以及台產食品進口，造成農漁民和中小企業難以計算的損失。國民黨團今（5）日上午召開記者會，質疑民進黨政府面對中國大陸經濟報復，無具體因應措施，到底要如何助農漁民和中小企業度過難關？只看到總統蔡英文半夜錄影談話，令國人心寒。

總召曾銘宗表示，裴洛西訪台之前，蔡政府到底有沒有事前做過政策評估、分析？以及對兩岸所帶來可能的衝擊？什麼時候提出邀請裴洛西來訪？什麼時候確定裴洛西會來訪？蔡政府是否針對中國大陸可能報復措施，做出評估？是否有預做相關對策？





▲國民黨團整理農業虧損。（圖／國民黨團提供）

曾銘宗表示，國民黨團對蔡政府提兩項要求，一是對目前受到影響的中小企業、農漁民給予必要協助、給予補助，具體的措施趕快拿出來。二是要求政府預估因應，假設中國大陸陸續祭出經濟報復措施，要求蔡政府提出具體因應方案，如何協助國內相關產業損害擴大，不要只會噴口水。

書記長李德維表示，行政院長蘇貞昌常說「有政府、會做事」，到底做了什麼事？而不是在說空話。蘇貞昌提出5點因應，包括，保持陸海空運輸安全暢通、加強公司資安防護、維持社會治安、防治假訊息，穩定產業跟金融股匯市正常運作；但是，沒有這次受到損失的農漁民、相關中小企業，「蘇貞昌，你心裡面還有他們嗎？」

李德維指出，台灣對中國大陸的出超一年將近1800億美元，假設大陸發動經濟戰爭，這1800億美元的出超損失該怎麼辦？有政府事要會做事，而不是說大話、說空話。國民黨團希望民進黨政府、蔡英文、蘇貞昌，以及農委會相關單位，不要把問題推給中國大陸、推給別人，讓台灣人民自己承受。

國民黨團呼籲蔡政府，盡速恢復兩岸食品安全協議，更重要的是要恢復兩岸溝通管道，不要只會在半夜總統發個錄影談話，呼籲中國大陸、譴責中國大陸而已，根本對於嚴峻現狀、對於農漁民、中小企業、食品業所遭受到的損失毫無幫助。

▲我國農業進口大陸比例。（圖／國民黨團提供）

副書記長洪孟楷質疑，農委會到底有沒有拿出有效且實際的對策？農委會提出最新的招式，居然是農遊券，消費600元就有機會抽獎，共有30萬名額，到現在農委會還在辦園遊會嗎？是在開農漁民的玩笑嗎？對岸經濟封鎖才剛開始，我們居然是拿農遊券來因應，農委會在當兒戲？

洪孟楷進一步指出，農委會主委陳吉仲的救農語錄集，千篇一律膝射式回應，如，加強內外銷、加強冷鏈加工、已經窮盡一切辦法、一年少吃三成鮭魚就能救石斑魚，到現在是「盼中國有具體回應」，加強內外銷和向WTO申訴，變成農委會制式回應和做法。農委會稱有所謂的四大因應措施，其實就是加強內外銷、加強冷鏈技術、提供農漁民資金周轉、透過WTO爭取農民權益。洪孟楷質疑陳吉仲所提出的因應措施，跟過去有什麼不一樣？

洪孟楷表示，力挺台灣農民、農產品，國民黨團支持農委會向WTO申訴爭取農漁民權益，但今年6月石斑魚遭到大陸禁止進口後，農委會不排除再向WTO提出申訴，快2個月時間了，現在進度是什麼？WTO回覆在哪裡？還是農委會繼續當政治黃牛？強烈要求農委會一五一十向國人說明，向WTO申訴的進度到哪裡了？

