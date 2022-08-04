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中國禁白帶魚輸入　農委會下週推60元白帶魚幸福餐盒

▲▼海漁基金會在農委會委託下，下週五起每週五推出「白帶魚幸福餐盒」。（圖／海漁基金會）

▲海漁基金會在農委會委託下，預計下週五起，每週五推出「白帶魚幸福餐盒」。（圖／海漁基金會）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸海關總署昨（3日）宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，其中白帶魚因為百分百出口到中國，受影響最大，為幫助漁民，海漁基金會在農委會委託下，預計從下週五（12日）起，每週五將推出白帶魚幸福餐盒，在台大等10個地點販售，每個地點20份，價格為60元，後續再觀察消費者反應進行調整。

為報復美國眾議院議長裴洛西來台訪問，而繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國後，中國海關總署本週一突然宣佈台灣100多家食品暫停進口，並在昨天宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，影響外銷產值超過6億元。

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▲▼農委會 針對中國大陸片面宣布暫停台灣柑橘類和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，農委會主委陳吉仲記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中國又宣布暫停台灣柑橘類和白帶魚、竹莢魚輸陸，陳吉仲推出4大措施，包括將發30萬份農遊券。（圖／記者屠惠剛攝）

其中白帶魚去年產量1萬1589公噸，出口量9146公噸，出口產值2億7824萬元，百分百出口至中國，受影響最大，農委會主委陳吉仲昨表示，除了到WTO據理力爭，也提出4大因應措施，包括強化海內外市場拓銷，同時推出滿600元就有機會抽中農遊券，共有30萬份中獎機會，預計父親節啟開始啟動，將持續到年底或到明年1、2月，細節之後再公布。

而海漁基金會在農委會委託下，從今年6月起，在雙北等的幸福元氣站推出幸福餐盒，每份60元，一天1千份，目前以「鯖魚幸福餐盒」為主，下週五（12日）起，每週五將推出白帶魚幸福餐盒。

海漁基金會執行長林愛龍表示，為了幫助漁民，從下週五起，每週五將推出「白帶魚幸福餐盒」，價格一樣是60元，主要以雙北10個地點為主，包括台大、台科大、政大等學校，漁獲來自東北海域帶魚一支釣友善船隊，並以「酥炸白帶魚柳」方式料理，未來再視民眾反應調整。
 

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