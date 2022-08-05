中元節祭祀需求增　農委會：果菜+毛豬增供1成、雞＋3%

▲中元節將至，農委會表示，已擬妥各類農產品供需調配措施。（圖／記者季相儒攝）

記者許敏溶／台北報導

下週五（12日）就是中元節，國人習慣在農曆7月間擇日舉辦普渡祭祀事宜，農委會今（5日）指出，為充分供應民間祭祀需求，農委會已擬妥各類農產品供需調配措施，台北果菜批發市場將在節前5天加強調配，較平日增供 1到2成，毛豬節前1週增加1成，紅羽土雞節前1週供應量增加3%，務使供貨無虞，價格平穩。

中元節為我國民俗重要節日，國人習慣在農曆7月間擇日舉辦普渡祭祀事宜，也因此蔬果、水產與畜禽產品需求也相對增加，為充分供應民間祭祀需求，農委會今表示，已經擬妥各類農產品供需調配措施，務使供貨無虞，價格平穩。

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農委會表示，已經充分掌握主要應節農產品節前2週的市場供需情形，在蔬果部分，台北果菜批發市場將在中元節前5天加強調配，較平日增加供應1到2 成，包括木瓜、梨、紅龍果、西瓜等各項應節水果，將可以充分供應，而花卉部分，台北花卉批發市場節前1週增供至每日6.8萬把，增加6.2%。

▲中元節即將到來，民眾也要選購相關祭祀用品。（圖／記者李毓康攝）

至於毛豬部分，農委會指出，目前豬源供應充足，中元節前1週調配每日供應量2.4萬頭，較平常日增加1成，紅羽土雞則在節前1週供應量達188萬隻，增加供應3%，整體來說，家禽屠宰供應維持穩定；至於水產品部分，因為正逢養殖吳郭魚、虱目魚、鱸魚及石斑魚產期，價格實惠，可滿足消費者需求。

農委會強調，各項國產農畜水產品，都是農漁民辛苦摘種及養殖的結晶，農曆7月用來祭祀祈求平安，最能展現心意，農委會也將持續注意市場供需及交易情形，也請國人多多選購當令國產農產品。