　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

▲▼老婦人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲廖男談判賭債不成，竟強壓70歲老婦並脫褲性侵，老婦孫女透過家中監視器驚見異狀，連忙趕回家救阿嬤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

雲林一名年近50歲的廖姓男子，與一名70歲老婦有債務方面問題，談判過程中發生爭執、先是出手掐脖恐嚇「讓妳斷氣」，接著竟然以力量優勢將老婦推倒壓制在床，並強行脫去她褲子硬上得逞，其孫女觀看家中監視器驚見異狀，趕忙通知兄弟返家解救阿嬤。雲林地院審後依強制性交罪，處廖男有徒刑4年6月，上訴台南高分院後，減輕為有期徒刑4年，仍可上訴。

住在雲林的廖姓男子因為好賭，與一名年近70歲的老婦之間有賭債問題，2021年10月2日下午，他騎車到婦人家中想要談論債務，但期間鬧得不愉快，廖男發怒徒手掐住她脖子稱「就讓妳斷氣掉」，但隨後他竟起色心、強吻婦人並碰觸其下體，婦人嚇到想離開客廳，廖男跟上前硬是將她推拉到房間，接著以身材力量優勢，將婦人壓制在床上。

婦人抵抗不了廖男力氣，被脫去內外褲，廖也脫下褲子短暫將下體插入，婦人不停扭動掙扎才逃脫，而過程也被家中監視器拍下，婦人孫女查看時發現阿嬤在家中被欺負，連忙通知哥哥回家救人，哥哥與友人趕抵時只見阿嬤在哭泣，也在客廳逮住廖男，並將人扭送警局。

廖男向警方辯稱，當時是婦人要進房間拿錢還他，他才跟進去，他先用手碰了自己生殖器，他有漏精情況，再以手指侵入她下體，婦人驗傷時下體才會驗出傷口與他的DNA。

但家中監視器影像已將過程錄下，法官不採信廖男辯詞，認為只因一時情緒不滿，並為滿足色慾，就對婦人強制性交，且廖男口口聲聲說要照顧自己80歲的老母，卻性侵比自己年長20歲、年近70的婦人，年紀也差不多能當廖男的母親了，婦人家屬表示事後她非常害怕、都睡不好，精神相當折磨，而廖男也有傷害、侵入住宅、強制等種種前科，素行非佳，依強制性交罪處4年6個月徒刑。

廖男不服上訴，台南高分院認為，廖男在法院審理時已坦承全部犯行，也請法院轉告婦人有意和解，但婦人則是具狀表示無和解意願，不要廖賠償只要法院依法處理，致無法協調和解事宜，廖也提出中度身心障礙證明，於是依強制性交罪改判4年徒刑，仍可上訴。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」
緬甸KK園區要宰豬了！運到公海摘器官「屍體丟海中」
國旅補助住宿「額度剩5成」　9月這周可能沒了
載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死
男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝
快訊／林智堅退選　蔡英文發聲了！
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

辦公室藏2710萬！中油最貪執行長首開庭　爆瘦10公斤判若兩人

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

辦公室藏2710萬！中油最貪執行長首開庭　爆瘦10公斤判若兩人

路人情侶只摸「品種狗」推開16歲米克斯　媽爆氣拉走：別碰我的狗

《沉香如屑》成毅吻戲突扮鬼臉　楊紫「被分手」怒：想給他一拳

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

全年CPI上修至2.92％創14年新高　電價影響0.04個百分點

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

鄰居姨攔她問「一直聽你在罵小孩，不只一個喔？」　她笑PO7寶貝

噴1300萬買透天！她一算50年「租屋比較划算」崩潰　答案一面倒

升溫速度快速！研究：北極暖化速度達全球平均4倍

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

獨／台女「皮皮」現身！親揭柬埔寨詐騙煉獄

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

台中警備隊長身體不適突倒地　搶救不治享年55歲

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

更多熱門

相關新聞

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

柬埔寨妹妹視訊「卻沒穿褲」　眼神狂飄：被性侵

本站揭露《才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨》，一名湯先生痛訴好友6月飛去柬埔寨，怎料2個月時間就過世，詐騙幹部以「頭七要到了」威脅家人到當地處理後事。對此，熟知內情的女網友向《ETtoday新聞雲》爆料，現在還有很多台人被囚禁、性侵，類似悲劇在部落層出不窮，盼家屬能站出來。

包庇安置機構性侵　監院糾正台東縣社會處

包庇安置機構性侵　監院糾正台東縣社會處

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

「網美口X到狂吐」　陸網見性侵行事曆：抓去槍斃

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

同住一房承諾「不越線」　男網友硬上下場曝

同住一房承諾「不越線」　男網友硬上下場曝

關鍵字：

阿嬤監視器賭債強制性交性侵孫女色狼淫狼

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面