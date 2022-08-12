阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

▲廖男談判賭債不成，竟強壓70歲老婦並脫褲性侵，老婦孫女透過家中監視器驚見異狀，連忙趕回家救阿嬤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

雲林一名年近50歲的廖姓男子，與一名70歲老婦有債務方面問題，談判過程中發生爭執、先是出手掐脖恐嚇「讓妳斷氣」，接著竟然以力量優勢將老婦推倒壓制在床，並強行脫去她褲子硬上得逞，其孫女觀看家中監視器驚見異狀，趕忙通知兄弟返家解救阿嬤。雲林地院審後依強制性交罪，處廖男有徒刑4年6月，上訴台南高分院後，減輕為有期徒刑4年，仍可上訴。

住在雲林的廖姓男子因為好賭，與一名年近70歲的老婦之間有賭債問題，2021年10月2日下午，他騎車到婦人家中想要談論債務，但期間鬧得不愉快，廖男發怒徒手掐住她脖子稱「就讓妳斷氣掉」，但隨後他竟起色心、強吻婦人並碰觸其下體，婦人嚇到想離開客廳，廖男跟上前硬是將她推拉到房間，接著以身材力量優勢，將婦人壓制在床上。

婦人抵抗不了廖男力氣，被脫去內外褲，廖也脫下褲子短暫將下體插入，婦人不停扭動掙扎才逃脫，而過程也被家中監視器拍下，婦人孫女查看時發現阿嬤在家中被欺負，連忙通知哥哥回家救人，哥哥與友人趕抵時只見阿嬤在哭泣，也在客廳逮住廖男，並將人扭送警局。

廖男向警方辯稱，當時是婦人要進房間拿錢還他，他才跟進去，他先用手碰了自己生殖器，他有漏精情況，再以手指侵入她下體，婦人驗傷時下體才會驗出傷口與他的DNA。

但家中監視器影像已將過程錄下，法官不採信廖男辯詞，認為只因一時情緒不滿，並為滿足色慾，就對婦人強制性交，且廖男口口聲聲說要照顧自己80歲的老母，卻性侵比自己年長20歲、年近70的婦人，年紀也差不多能當廖男的母親了，婦人家屬表示事後她非常害怕、都睡不好，精神相當折磨，而廖男也有傷害、侵入住宅、強制等種種前科，素行非佳，依強制性交罪處4年6個月徒刑。

廖男不服上訴，台南高分院認為，廖男在法院審理時已坦承全部犯行，也請法院轉告婦人有意和解，但婦人則是具狀表示無和解意願，不要廖賠償只要法院依法處理，致無法協調和解事宜，廖也提出中度身心障礙證明，於是依強制性交罪改判4年徒刑，仍可上訴。