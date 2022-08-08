窮嬤沒錢半夜肚子餓現身街頭　台中暖兄弟秒衝回攤位備熱食

記者許權毅／台中報導

好棒的年輕人！台中大甲一對紀姓兄弟檔在順天路附近經營串燒店，7日凌晨2點多準備收攤時，突然看見一位70多歲阿嬤騎著代步車在路上閒晃，兄弟檔立刻上前關心「怎麼還在這」，才知道阿嬤因為肚子餓想去覓食，不過身上沒有錢，兄弟檔馬上說沒關係轉身開始準備食物給阿嬤，讓目擊的莊姓客人大讚真的很暖心，看見20多歲年輕人有滿滿正能量值得稱讚。

▲台中一對兄弟檔半夜2點在攤位前遇見一位阿嬤，一問才知道阿嬤肚子餓出來覓食，身上卻半點錢都沒有。（圖／民眾提供）

26歲紀姓老闆接受訪問表示，自己跟哥哥在大甲順天路經營串燒店，一般都是半夜2點多收攤，不過當天因為以客人在現場用餐，就延到3點多才收。結果2點多時看見一位70多歲的阿嬤騎著代步車經過，並且一直望向攤位，當下相當訝異時間已經很晚了「阿嬤怎麼還在這」，跟哥哥一起上前關心，才知道阿嬤兒子行動不便，當下因為肚子餓才出門覓食。

▲目擊過程的莊姓客人把過程PO上大甲地方社團，直呼相當暖心。（圖／民眾提供）



熱心的兄弟檔馬上說能夠準備食物給阿嬤，阿嬤卻很不好意思地說自己身上沒有錢，他們則說「沒關係我們直接烤給妳吃」，並準備了一些小東西給阿嬤吃。紀姓兄弟表示，平常如果晚一點收攤都會看到阿嬤，甚至4點曾在外面看見她，現在才知道原來阿嬤是肚子餓出門找東西吃。

在場的莊姓客人把過程PO上大甲地方社團，直呼相當感動也感觸很深，「這種老吾老以及人之老的舉動竟然是由一個20幾歲的年輕人身體力行，這年輕老闆品德著實值得稱讚，很棒」。

▲兄弟檔平時都忙到凌晨1點多準備收攤，當日恰巧更晚收攤，趕緊準備食物給阿嬤吃。（圖／民眾提供）