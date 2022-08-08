獨／超衰外送員！帳號被盜...沒跑單竟慘被foodpanda追討萬元欠費

▲外送員周男沒跑單，卻被公司要求吐回欠費 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

29歲周男今年2月時申請當foodpanda外送員想貼補家用，但考慮當時疫情嚴峻，申辦資格後只跑幾單，未料，今年3月時，他突然接到公司要求繳回1萬多元欠費，周男驚嚇之餘，這才發現自己資料遭盜，緊急報警並急向公司反映，公司卻表示必須繳錢，無辜的周男與妻子受盡委屈、哭訴無門，直呼自己衰爆！希望大家幫忙想辦法。

周男妻子向《東森新媒體ETtoday》記者投訴，先生在北市北投區有正職穩定工作，搬到新北後，想額外增加收入，今年2月看到foodpanda廣告後決定兼差當外送員，於是申辦foodpanda外送員資格，成功申辦後不幸遇上疫情升溫，為避免影響家人，只作了幾單後就休息，不再跑單。

一個月後，周男與妻子收到foodpanda催促繳交萬元欠費，周男與妻子嚇傻，不明白為什麼「天外飛來一筆」費用，直覺是資料被盜用，急向警察報案。

▲外送平台foodpanda發生爭議，上圖為外送員示意圖，與本案無關。（圖／記者黃克翔攝）

周男妻子表示，foodpanda在合約中有列舉，「外送員拿到消費者2500元餐費後，必須返還給公司」，他們3月時突然就收到1萬多元欠費，當欠2500元時公司系統應該就要有警覺，而不是等到他們欠繳萬元後才通知，這當中疑點重重。

周男妻子怒批，種種跡象都代表公司管理相當鬆散，除了外送員資料外洩外，最重要的是，萬元欠費也不該是受害者繳，他們已試過各種方式與公司聯繫溝通，foodpanda仍強硬叫他們繳納萬元費用，「我們簡直衰爆了！資料被盜還要莫名其妙繳錢」，就他所知他們並非單一個案，有許多外送員怕麻煩，摸摸鼻子繳錢了事。

新北市議員鄭宇恩服務處表示，接獲陳情後，已協助周男與妻子至新北市勞工局進行調解，並協助與foodpanda溝通，如今駭客猖獗，資料外洩大家都不樂見，希望事件能夠好好處理。

新北市勞工局表示，該外送公司索賠萬元案，外送公司與外送員間多屬承攬而非屬僱傭關係，已聯繫外送員依法申請爭議調解，後續將協助外送員處理與外送公司間涉及貨款收取或報酬給付等爭議，維護外送平台外送員勞動權益。