　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光（2021.12.29） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出30億加強台灣國防安全，並且和台灣統派力量切割。對此，大陸國台辦今（5日）回應，曹興誠的所言所行歪曲基本事實，瘋狂攻擊抹黑大陸，為「台獨」勢力和外部勢力張目，代表不了台灣工商界，更代表不了廣大台灣民眾，註定枉費心機。

大陸國台辦發言人馬曉光指出，眾所周知，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致當前台海形勢緊張嚴峻的根本原因。裴洛西訪台，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重危害台海地區和平穩定和兩岸同胞利益。面對惡意挑釁，我們採取必要反制措施，完全是正義之舉、正當之舉。

馬曉光說，需要強調的是，我們為捍衛國家主權和領土完整所的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。

他強調，曹興誠的所言所行歪曲基本事實，瘋狂攻擊抹黑大陸，為「台獨」勢力和外部勢力張目，代表不了臺灣工商界，更代表不了廣大臺灣民眾，註定枉費心機。

最後，馬曉光說，我們相信絕大多數台灣工商界人士和台灣同胞能夠明辨是非，認清「台獨」只會給台灣帶來深重禍害，認清美國「以台制華」的險惡用心，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

►不用再吸氣縮小腹！男士塑身衣激殺688元超好穿

ET快訊
曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺開嗆
快訊／民航局官網大當機！　掛點原因曝
曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界
快訊／破紀錄！今68架次共機、13軍艦擾台　越海峽中線
華郵：白宮召見中國駐美大使　譴責針對台灣軍演
一圖秒懂父親節天氣「2重點」！這3區有降雨攪局　下周防颱風生
快訊／受「國安高層」指示不發布共軍飛彈軌跡？國防部回應了
「鐵人阿嬤」裴洛西結束5天亞洲行！　重點行程一次看
台灣海峽若遭封鎖會怎樣？全球海運大咖警告1後果：那就慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

陸成功發射可重複使用試驗航天器　長二F第18次執行任務

曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界

日稱「導彈落入專屬經濟區」　陸外交部酸：對釣魚島虎視眈眈

陸學者斥「倚美謀獨」　朱松嶺：台海關係惡化蔡英文負全責　

快訊／嚴厲制裁美國！　陸外交部宣布執行「8項反制措施」

快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演

為何反對裴洛西訪台？　秦剛反問美：允許其他國家支持某州獨立？

快訊／大陸宣布：對「裴洛西及其直系親屬」採取制裁措施

美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

自駕靈車安全又實用？　車廂放雙人床→露營車

比特犬索爾愛擠床討抱　逃安樂死「行為更小心」

百萬網紅「烹食大白鯊」GG了！　2社群帳號遭封…恐判10年以上

許藍方嗆酸民超順「練習2年了」　ㄎㄧㄤ叫派翠克「Eric」...氣炸！

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

陸成功發射可重複使用試驗航天器　長二F第18次執行任務

曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界

日稱「導彈落入專屬經濟區」　陸外交部酸：對釣魚島虎視眈眈

陸學者斥「倚美謀獨」　朱松嶺：台海關係惡化蔡英文負全責　

快訊／嚴厲制裁美國！　陸外交部宣布執行「8項反制措施」

快訊／陸東部戰區宣布：繼續對台灣「3區域」海空域實戰軍演

為何反對裴洛西訪台？　秦剛反問美：允許其他國家支持某州獨立？

快訊／大陸宣布：對「裴洛西及其直系親屬」採取制裁措施

美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演「更精彩」

人妻下班後「出門種田」消失3小時！深夜才回家…他看監視器震驚了

台南路口驚見「10個號誌燈」　網笑虧：以為是跳舞機

獨／他激戰新女友「噴出整坨鮮血」嚇瘋！2週後再射…驚：還變色了

王仁甫誇女兒理想型是自己！季芹談「健康教育」不避諱

江蕙推手宣布組男團出單曲　成員「竟然是金曲歌王」！

快訊／民航局官網大當機！廠商急搶修　網站掛點原因曝

超商雙雄上半年戰報出爐　統一超、全家營運明顯回穩

曹興誠捐30億遭酸「國籍哪裡？」　郭昱晴力挺嗆：屌打一堆扯後腿的

陸成功發射可重複使用試驗航天器　長二F第18次執行任務

台南市科技執法成果佳　陳怡珍：應再加強減少警力負擔

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

大陸熱門新聞

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

大陸宣布：對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施

陸外交部「劍指」美國執行「8項反制措施」

裴洛西訪台就捐90%家產給共軍！大陸企業家秒刪文

陸地圖APP摸透台灣…網一看「街道用陸城市命名」嗨爆

穿越愛國者空域！解放軍少將證實「導彈首穿台島」

美派7架偵察機接近台灣！　大陸智庫預告：今天軍演更精彩

獨／「禁洩漏國安機密」只有平潭人收到

快訊／陸宣布：繼續對台「3區域」實戰軍演

出遊拍婚紗！她因「這件事」慘被丟包服務區爆哭

解放軍射飛彈沒清場　遊客搶錄影：七夕煙花

斥G7歐盟涉台聲明干涉內政　陸外交部緊急召見歐盟使節

專家：共軍目的是毀三線建三區

大陸官媒列國際聲援中方名單！炸出網友群嘲

更多熱門

相關新聞

即／台南20噸吊車突翻覆　52歲駕駛傷重不治

即／台南20噸吊車突翻覆　52歲駕駛傷重不治

台南安南區大安街5日上午8時34分發生一起吊車翻覆意外，張姓駕駛（59年次）不慎遭壓住，警消獲報到場後於10時45分將吊車移開，並把張男救出送醫，但急救後仍傷重不治，詳細事故原因仍有待警方進一步調查。

啦啦隊女神轉戰直播圈　粉絲搶當男友

啦啦隊女神轉戰直播圈　粉絲搶當男友

疫情趨緩！苗栗市民廣場噴水設施開放1個月

疫情趨緩！苗栗市民廣場噴水設施開放1個月

曹興誠豪捐30億助國防　行政院：深表感謝

曹興誠豪捐30億助國防　行政院：深表感謝

大陸宣布：對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施

大陸宣布：對裴洛西及其直系親屬採取制裁措施

關鍵字：

國台辦影音曹興誠

讀者迴響

熱門新聞

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

中共宣布逼退美國航母「雷根號」！解放軍少將：在台灣以東設置靶場

陸平台下架田馥甄歌曲：直接封殺

即／裴洛西：目標不是改變地區或台灣現狀

共軍4飛彈首穿台灣　國防部3點回應

金剛悄回台想給女友驚喜！

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

別拿訪台當藉口！裴洛西要求中國停止對台射飛彈

快訊／裴洛西抵達日本東京　中國大使發出警告

台灣多網遭駭　APT27自稱是主謀

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

快訊／飛彈軌跡曝光！日防衛省：中國導彈有4枚飛越台灣本島上空

親戚堅持租房　10年後反悔了！竟提超扯要求

更多

最夯影音

更多
粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上

粗心老闆打烊拉鐵捲門　出去忘記算鞋高頭撞上
劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

劉子銓成「寵妹魔人」下達禁愛令　若像到趙小僑劉亮佐...笑：不好搞XD

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

《玩什麼好呢》朴真珠高音太驚豔　翻唱《鬼怪》OST全場陶醉！

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

滷味攤槍手屍腐爛解剖　學習司法官衝門外乾嘔

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面