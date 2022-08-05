曹興誠與統派劃清界線　國台辦：他言行歪曲代表不了台灣工商界

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出30億加強台灣國防安全，並且和台灣統派力量切割。對此，大陸國台辦今（5日）回應，曹興誠的所言所行歪曲基本事實，瘋狂攻擊抹黑大陸，為「台獨」勢力和外部勢力張目，代表不了台灣工商界，更代表不了廣大台灣民眾，註定枉費心機。

大陸國台辦發言人馬曉光指出，眾所周知，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致當前台海形勢緊張嚴峻的根本原因。裴洛西訪台，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重危害台海地區和平穩定和兩岸同胞利益。面對惡意挑釁，我們採取必要反制措施，完全是正義之舉、正當之舉。

馬曉光說，需要強調的是，我們為捍衛國家主權和領土完整所的一切必要行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益。

他強調，曹興誠的所言所行歪曲基本事實，瘋狂攻擊抹黑大陸，為「台獨」勢力和外部勢力張目，代表不了臺灣工商界，更代表不了廣大臺灣民眾，註定枉費心機。

最後，馬曉光說，我們相信絕大多數台灣工商界人士和台灣同胞能夠明辨是非，認清「台獨」只會給台灣帶來深重禍害，認清美國「以台制華」的險惡用心，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。